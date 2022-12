Fred Decoux, le chanteur français à l'accent du Sud-Ouest, reprend les succès d'Arno: "C'est un hommage"

Son accent chante comme le vent qui souffle sur les Pyrenées. Entre James Brown qui figure à son répertoire et le ket d’Ostende, il y a un monde, un grand écart qu’il fait aisément. Sans pour autant qu’il ait eu l’audace jusqu’à présent de s’attaquer à notre monstre sacré.

" Je suis un admirateur d’Arno le chanteur mais aussi d’Arno l’homme, affirme. J’ai eu l’occasion de le rencontrer il y a quelques années lors d’un de ses concerts à Foix. Un moment suspendu. "

Fred Decoux a tourné le clip de deux titres dans l'enceinte des Halles Saint-Géry à Bruxelles ©cameriere ennio

Lorsque Jean-Charles Tolza, qui organise chaque année une très courue Fête nationale belge " dans le… sud de la France (l'édition 2023 aura lieu à Olonzac), lui demande de rendre un hommage au chanteur à l’occasion de son tour de chant, Fred se tâte. Fred n’ose pas s’attaquer à l’icône. Fred travaille. Fred y va. Avec un résultat qui émerveille et émeut le public. Il est vrai que la chanson choisie est et reste comme une marque emblématique du rockeur : Dans les yeux de ma mère.

" Il s’est passé quelque chose ce 21 juillet sur la scène de Homps (ndlr : le long du canal du Midi), dit-il. C’était un hommage, pas une imitation. J’ai ressenti toute l’émotion que ses chansons procurent au public. Ce fut un vrai moment de communion. "

Une communion qui a débouché sur une idée, une envie : aller plus loin. Fred s’est mis au boulot pour proposer deux puis dix chansons supplémentaires dont " Je veux vivre " (qui prend tout son sens et " Elle pense quand elle danse ". Il envisage d’ailleurs de monter sur scène en Belgique afin de faire vivre la légende de celui qui arpentait quotidiennement les rues de la capitale. Raison pour laquelle il est venu tourner un clip au coeur même de cette ville qu'Arno aimait tant. Il devrait être accompagné d'une violoncelliste pour quelques dates. Rendez-vous plus que probablement en 2023.

Arno est mort, vive Arno!