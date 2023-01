Shakira, Stephane Plaza... Les réveillons les plus insolites des stars

Dans un registre assez proche, sur Instagram, Megan Fox “recherche en ce moment une petite amie.” Tout un programme.

Shakira en famille à Dubaï. ©Instagram

Si les clichés très sexy pullulent (on peut toujours compter sur le clan Kardashian pour ça) pour une année que Karine Le Marchand qualifie déjà de “coquinette”, d’autres optent plutôt pour les déguisements. Comme Diddy, au centre d’une soirée pyjama de bagnard avec six de ses enfants aux Caraïbes, Shakira transformée en Bédouine “à la recherche de la sérénité” dans le désert de Dubaï, Gwen Stefani qui se la joue Cruella, Demi Moore métamorphosée en guide de son appartement pour son chien habillé en Père Noël, Mark Wahlberg qui opte pour le look serveur d’alcool torse nu ou Kate Beckinsale, sapée comme un ourson pour faire du cuistax dans les Pouilles.

Caroline Fontenoy mise sur l'humour. ©Instagram

Lily Allen, pour sa part, a opté pour l’humour : “Mes objectifs sont d’inhaler autant de culture que possible, passer moins de temps sur mon téléphone et manger plus de Nutella.” Tout comme Caroline Fontenoy (”De l’amour, de l’amour, de l’amour, le reste on s’en fout”).

Si beaucoup ont opté pour les bisous (Sara De Paduwa ou Alexandra Lamy, par exemple), Anthony Hopkins s’est totalement démarqué en célébrant ses 47 ans de sobriété.

2023 semble donc déjà placée sous le signe de la diversité. Et c’est très bien ainsi.

Sara De Paduwa, toujours aussi souriante. ©Instagram