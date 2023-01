Voici les personnages les plus populaires des séries télé

Celle de TV Time, téléchargée plus de 30 millions de fois, permet, par exemple, de voter pour ses personnages préférés. Et le site vient de rendre public le résultat pour l’année 2022.

Sans trop de surprise, Mercredi Addams, l’élève la plus cynique et la plus glaçante qui n’hésite pas à balancer des piranhas dans la piscine si on embête son frère, s’impose dans ce classement de la popularité. Interprétée par une Jenna Ortega d’une cruauté impassible, la misanthrope au franc-parler redoutable bénéficie de la mise en scène inventive de Tim Burton dans Wednesday pour faire chavirer les cœurs, elle qui n’aime que les briser.

Les étudiantes ont la cote pour l’instant, puisque la deuxième place est occupée par Jane “Elfe” Hopper, plus connue des fans de Stranger Things sous le surnom de Onze. Tout aussi inquiétante que Mercredi, dotée de pouvoirs assez terrifiants, elle est interprétée avec plus d’expressivité par Millie Bobby Brown. Elle devance sur le podium le jeune pirate Monkey D. Luffy, de la très populaire série animée One Piece.

La quatrième place est occupée par un manager d’entreprise en manque de famille et d’amitié, Michael Scott, incarné par Steve Carell dans The Office. L’humour et la tendresse sont ses armes, au contraire de son poursuivant, le cruel Thomas Shelby (interprété par Cillian Murphy) de Peaky Blinders. Enfin, le top 6 se clôture avec Marc Spector (qui prend les traits d’Oscar Isaac), l’ancien soldat de l’armée américaine transformé par le dieu de la Lune Khonshu en super-héros vengeur, le Moon Knight.

Globalement, la violence et la noirceur des protagonistes semblent donc plus séduisantes pour les “sérievores” que l’humour ou la romance.