Condamnation en justice pour Ezra Miller, l'interprète de The Flash

Depuis sa performance hallucinante dans We Need to Talk About Kevin, en 2011, alors qu’il n’avait que 19 ans, Ezra Miller est considéré comme un des acteurs disposant du plus gros potentiel à Hollywood. Ce n’est pas un hasard si DC Comics a misé sur lui pour un de ses héros les plus emblématiques, Barry Allen, alias The Flash, et que Warner Bros. lui a confié un rôle clé, celui de Croyance, dans le spin-off d’Harry Potter, Les animaux fantastiques. Avec, à la clef, des cachets de 3 millions de dollars par film et de 50 000 dollars par épisode d’Arrow ou de Peacemaker dans lesquels il apparaît.