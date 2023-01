”J’espère qu'elle est en paix dans les bras de son père”: les réactions au décès de Lisa Marie Presley

Nicolas Cage, qui fut son mari de 2002 à 2004, fut parmi les premiers à réagir. “Effondré par la nouvelle. Lisa avait le plus grand rire de tous ceux que j’ai connus. Elle illuminait chaque pièce, et j’ai le cœur brisé. Je trouve un peu de réconfort en croyant qu’elle est réunie avec son fils Benjamin.”

Lisa Marie Presley, “drôle comme pas deux”

Le leader des Smashing Pumpkins et ami de longue date, Billy Corgan, ne pouvait pas non plus cacher son émotion : “Il y a le chagrin d’amour et il y a le chagrin. Ceci, c’est de la tristesse, et à plus de niveaux que je ne peux en compter. Veuillez envoyer vos prières à sa famille et à ses enfants en ce moment difficile. Je ne trouve vraiment pas les mots pour exprimer à quel point c’est triste.”

”Si belle et seulement âgée de 54 ans, je n’arrive pas à le comprendre”, a twitté Bette Midler, tandis que Carly Elwes mettait en valeur “une âme douce et gentille”, Lily Tomlin une “femme talentueuse, intelligente, une belle âme, qui adorait ses enfants” et que Pink la qualifiait de “drôle comme pas deux, intelligente comme un fouet, sensible, talentueuse, pleine d’esprit, méchante, aimante, généreuse, jugeante mais toujours juste, loyale.”

”Lisa, Baby Girl, je suis tellement désolé, a écrit pour sa part John Travolta. Tu me manqueras, mais je sais qu’on se reverra.” Un message un peu dans le même esprit que celui de la chanteuse LeAnn Rimes, manifestement très affectée : “J’espère qu’elle est en paix dans les bras de son père. Je suis de tout cœur avec sa famille. Trop de chagrin en seulement quelques années.” Propos prolongés par Leah Remini : “Lisa n’a pas eu une vie facile, comme certains pourraient le penser. Qu’elle repose en paix avec son fils et son père, désormais.”