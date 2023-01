”Des batailles spatiales vraiment cool” pour la troisième saison de The Mandalorian

La troisième saison de The Mandalorian débutera le 1er mars sur Disney+. ©Disney

Le poster donne le ton : dans un déluge de feu, Din Djarin tire sur un ennemi invisible de la main droite, tandis qu’il tient Grogu, alias Baby Yoda, dans la main gauche. Ce qui promet plus d’action que dans les deux saisons précédentes. “Je dirais que le champ d’action s’élargit, avec des batailles spatiales vraiment cool, beaucoup de Mandaloriens et la planète Mandalore dont nous parlons depuis longtemps”, explique le showrunner.

Comme on le savait depuis la fin de The Book of Boba Fett, Grogu, maîtrisant déjà nettement mieux la Force, a choisi de rejoindre Din Djarin plutôt que de poursuivre sa formation de Jedi. Et cela va le mener vers Mandalore, là où son “père spirituel” doit se rendre pour tenter de se faire pardonner ses entraves aux règles de sa communauté. “Les voyages des Mandaloriens à travers la galaxie Star Wars continuent, ajoute Jon Favreau. Autrefois chasseur de primes solitaire, Din Djarin fait équipe avec Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République lutte pour éloigner la galaxie de son histoire sombre. Le Mandalorien va croiser le chemin d’anciens alliés et se faire de nouveaux ennemis alors que Grogu et lui continuent leur voyage ensemble.”

Retour vers le futur de Star Wars pour Christopher Lloyd

Pedro Pascal, alias The Mandalorian, n’est pas le seul de retour dans cette troisième saison. Giancarlo Esposito redevient le terrifiant Moff Gideon, Carl Weathers reprend le rôle de Greef Karga, Emily Swallow celui de “The Armorer”, Omid Abtahi celui du Dr Pershing, Amy Sedaris celui de Peli Motto, Paul Sun-Hyung Lee celui de Carson Teva et Katee Sackhoff celui de Bo-Katan Kryze. Ils sont rejoints par Christopher Lloyd (oui, oui, le Doc Emmett Brown de Retour vers le futur) et Tim Meadows (bien connu des fans de la série Brooklyn Nine-Nine) dans des rôles qui n’ont pas été dévoilés, tandis que le personnage de Babu Frik, vu dans L’ascension de Skywalker, se rajoute à l’aventure. Dont voici un avant-goût, grâce à la bande-annonce qui vient tout juste d’être diffusée. Telle est la voie...