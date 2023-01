Au point que certains voudraient carrément faire interdire l’œuvre. " Ce n’est quand même pas Mein Kampf ", lance un des protagonistes de ce diner de Noel, scène de cette pièce de théâtre, qui va tourner en eau de boudin

Pas question ici d’une réflexion métaphysique et de décodage historique d’un pan de la Belgique mais bien d’une pure comédie où se mêlent quiproquos, répliques cinglantes, déboires et aléas familiaux. Avec du rythme, des personnages bien campés (certains ont de savoureux accents…) et une manière subtile de parler d’un sujet qui, aujourd’hui encore, divise les familles.

Albert Maïzel l'auteur de la pièce ©DR

L’auteur Albert Maïzel parvient, avec subtilité, de déplacer le débat, de le rendre moins caricatural. Tout en misant, nous le répétons, sur l’humour avec des passages qui déclenchent les rires.

Tout ça ne nous rendra pas Noël

Au Théâtre de la Toison d’Or jusqu’au 28 janvier

www.ttotheatre.be