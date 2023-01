Alan Cummings rend sa médaille pour dénoncer “la toxicité de l’Empire britannique”

Le geste est symbolique. Mais lourd de sens. Alan Cummings, la star des séries Instinct ou The Good Wife, a rendu sa médaille d’Officier de l’Ordre de l’Empire britannique qui lui avait été décernée en 2009. “La mort de la Reine Elizabeth II” et “les discussions autour du rôle de la monarchie et en particulier la manière dont l’Empire britannique a tiré profit des populations indigènes (et de leur mort) à travers le monde m’ont vraiment ouvert les yeux”, a-t-il écrit sur Instagram.