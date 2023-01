Des nouveautés et une promesse renforcée: voici la nouvelle grille des programmes de LN24

Dès lundi matin, les habitués de la chaîne et les curieux découvriront une nouvelle matinale. "Aujourd'hui, nous allons jusqu'au bout d'une logique que nous avons commencée avec la création de LN Radio l'an dernier, souligne Emmanuel Tourpe. L'idée qui se cachait derrière, c'était la diffusion de LN Radio sur LN24 le matin. Une matinale simultanée en radio et en télévision de 6 h 30 à 9 heures, avec une prolongation en télévision jusqu'à 10 heures." Et pour mettre tout cela en musique : un duo à la présentation : Philippe Deraymaeker et Anne-Sophie Depauw. "Cette matinale entièrement revue reste un grand rendez-vous d'info en radio et en télé." Il y aura toujours avec l'interview de Martin Buxant, les rendez-vous d'info et le point pop culture. "Les plages météo ont été revisitées pour être plus magazine. Il y aura de l'animation musicale et des chroniques." "On va passer un bon moment ensemble", promet Emmanuel Tourpe.

En journée, LN24 renforce son offre documentaire. Ils occuperont l'antenne de 11 heures à 17 heures (entre 10 heures et 11 heures, il y a la rediffusion d'Il faut qu'on parle, l'émission de débats de Maxime Binet).

"Entre 17 heures et 23 heures, LN24 va renforcer ses moyens en termes de contenu éditorial, d'images, d'animation, de rythme, d'intérêt et de sujets", ajoute le directeur du pôle audiovisuel d'IPM. Désormais, trois grandes émissions vont rythmer la vie quotidienne de LN24 dans ce qu'on appelle le prime-time en télévision. "Il faut qu'on parle avec Maxime Binet et ses invités qui seront désormais en direct de 17 heures à 18 heures avec toujours trois sujets de La DH au cœur du débat. Des sujets très concernants pour tout un chacun. La parole sera aussi plus donnée au public. À partir de 18 heures, place à Premiers sur l'info en compagnie de Nicolas Pipyn et de ses invités. Le rendez-vous est renforcé puisqu'il s'étend désormais sur deux heures, jusqu'à 20 heures. Sauf quand, de manière événementielle, notre émission On saura tout sera programmée." Un autre duo prendra ensuite le relais jusqu'à 23 heures avec Visiteurs du soir. À la manœuvre : Jim Nejman et Catarina Letor, et en sniper Olivier Boulin. "L'émission a été complètement revue. Il ne s'agira pas seulement de débattre de l'actualité, mais on ira voir ce qui se cache derrière : ce qui n'est pas dit, les enjeux non prononcés, ce dont personne ne parle. J'espère que tout cela va accentuer la tendance actuelle qui est à l'accroissement des audiences et de l'intérêt et du plaisir du public." La patte des journalistes de La Libre Belgique et de L'Avenir sera présente dans cette émission comme dans le journal de la mi-journée.

"L'offre de LN24 reste, insiste Emmanuel Tourpe, avec une promesse renforcée dans trois domaines. LN24 reste la chaîne de l'information en continu avec des flashs toutes les heures. Et nous prenons l'antenne directement en cas d'événement spécial. LN24 reste la chaîne du décryptage, du débat et de ce qui se passe en coulisses. LN24 est la chaîne des documentaires de société. C'était une chaîne qui n'existait pas dans le paysage. Nous devenons un incontournable et nous cherchons en permanence à l'améliorer."