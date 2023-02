Sylvester Stallone se la joue Kardashian pour "le plus grand rôle de sa vie: celui de père"

”Après avoir incarné certains des personnages les plus légendaires de l’histoire du cinéma, Sylvester Stallone, trois fois nommé aux Oscars, est prêt à donner accès aux caméras pour ce qu’il considère comme le plus grand rôle de sa vie : celui de père, précise avec emphase le communiqué de presse. Cette nouvelle série mettant en scène les trois filles de Stallone, sa femme et lui-même offre une chaise à la table de l’une des familles les plus célèbres d’Hollywood.”

Au menu : la manière dont Jennifer Flavin gère sa marque de produits de soin, Serious Skin Care, la volonté de son aînée, Sophia (26 ans), de percer dans les réseaux sociaux via son podcast, le désir de Sistine (24 ans) de devenir réalisatrice, actrice et top model et enfin le rêve de Scarlet (19 ans) de se lancer dans une carrière hollywoodienne.

Stallone au naturel: "Drôle, intelligent, cultivé"

”C’est une version de Sly que très peu de gens ont eu l’occasion de voir auparavant, a expliqué le showrunner Terence Winter à Variety. C’est plus proche de qui il est vraiment que tout ce qu’il a fait jusqu’ici. Il est très drôle, intelligent, incroyablement cultivé, sarcastique, plein d'ironie vis-à-vis de lui-même et émouvant.”

Pour découvrir les huit premiers épisodes, il faudra attendre le printemps. Et, accessoirement, posséder un abonnement à Paramount +, ce qui n’est pas possible pour l’instant en Belgique.