Armie Hammer abusé par un pasteur à 13 ans: "La sexualité m’a été présentée d’une manière effrayante"

Ce week-end, après avoir suivi une cure de désintoxication pour soigner ses dépendances à l’alcool, aux drogues et au sexe, dans une interview à Air Mail, il a brisé le silence. “Je suis ici pour assumer mes erreurs, assumer la responsabilité du fait que j’étais un connard, un égoïste, que j’ai utilisé des personnes pour me sentir mieux. Et quand j’en avais fini avec elles, je passais à autre chose. Oui j’ai été émotionnellement abusif”, a-t-il déclaré, reconnaissant son goût pour les pratiques sadomasochistes mais niant les viols. “Je fréquentais ces jeunes femmes dans la vingtaine, j’avais une dizaine d’années de plus qu’elles. J’étais un acteur à succès à l’époque. Elles étaient heureuses d’être simplement avec moi et disaient oui à des choses auxquelles elles n’auraient peut-être pas dit oui d’elles-mêmes. C’est un déséquilibre de pouvoir notoire.”

Il a par ailleurs affirmé avoir été abusé par un pasteur à l’adolescence. “J’avais 13 ans. Cela a fait entrer la sexualité dans ma vie d’une manière qui était complètement hors de mon contrôle. J’étais impuissant face à la situation. Je n’avais aucun pouvoir sur la situation. La sexualité m’a été présentée d’une manière effrayante. Par la suite, j’ai toujours voulu avoir le contrôle de la situation.”

Aujourd’hui, même s’il a songé au suicide, il estime aller mieux : “Je suis présent pour mes enfants d’une manière qui m’aurait été impossible auparavant.” Et cela, en partie grâce à la star d’Iron Man : “Robert Downey Jr. est une de ces personnes qui ont surmonté le chaos et trouvé la rédemption. C’est ce qui manque dans notre cancel culture et wokisme actuels. Dès que quelqu’un fait quelque chose de mal, il est jeté. Sans possibilité de se racheter.”

Devenu agent immobilier aux îles Caïmans, il n’envisage pas de revenir à Hollywood : “Je vais emménager avec un camarade sorti de cure et vivre avec lui, lui donner une routine saine, l’amener aux réunions, l’emmener à la salle de sport, lui cuisiner des plats sains. Mon rétablissement passe par celui des autres. J’avais autrefois besoin d’aide et maintenant je peux rendre la pareille.”

