Catherine Deneuve et Alain Delon se mobilisent pour l’Ukraine

Joli coup réalisé par Cyril Viguier pour l’émission Face à l’Ukraine, diffusée jeudi 23 février à 9 h 30 et vendredi 24 février dès 17 h sur TV5 Monde. Il a en effet réussi à convaincre Alain Delon et Catherine Deneuve à y participer. “Les deux stars liront des textes de Taras Chevtchenko et Lessia Oukraïnka, deux des plus grands poètes ukrainiens”, a-t-il annoncé. Par ailleurs, le Guépard, aujourd’hui âgé de 87 ans, a enregistré une discussion avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Un événement, assurément.