Une rare confidence de Mylène Farmer : “Le jeu de la séduction est sans effet sur moi”

Discrète, plutôt introvertie, Mylène Farmer se confie rarement sur elle-même. Mais quand elle le fait, comme dans les colonnes de Gala, cela ne manque pas d’intérêt. Notamment lorsqu’elle évoque ce qu’elle n’apprécie pas chez les autres (”La lâcheté, la duplicité, l’avarice, la cruauté, l’irrespect, la vulgarité…”) ou, plus longuement, sur ce qu’elle aime. “Le jeu de la séduction, à proprement parler, est sans effet sur moi, explique-t-elle dans Gala. La séduction est un charme. Une façon d’exercer un pouvoir sur l’autre, en ne montrant qu’une facette bien choisie de sa personnalité. Je suis beaucoup plus sensible aux moments d’authenticité. Aux failles, aux maladresses, aux regards et gestes for­tuits, qui imprègnent la mémoire comme un boulever­sant parfum. J’aime la simplicité, la timidité, l’ambition, la bravoure. L’humour. L’humeur. Tout ce qui rend les êtres imprévisibles et attachants”.