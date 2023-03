Vous venez de vivre la cérémonie des César, vous venez de déguster avec délectation celle des Magritte. Vous allez aimer… grincer des dents dans celle de Tom Villa. Après avoir effectué les premières parties de Gad Elmaleh, Anne Roumanoff ou encore Jeff Panacloc, celui qui plante sa plume acide dans des chroniques sur C8 ou France Inter s’est lancé seul sur scène avec " Les Nommés sont… " .

Il n’épargne personne et n’élude aucun sujet, même les plus touchy. Des médias à l’écologie en passant par le racisme, la chirurgie esthétique et même les religions : tout le monde y passe et en prend pour son grade.

Tom Villa

Au Théâtre de la Toison d’Or

Vendredi 10 mars à 20h30

Renseignements : www.tto.be