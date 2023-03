House of the Dragon, saison 2 : cinq nouveaux cracheurs de feu, mais il faudra s'armer de patience

Des remarques manifestement prises en compte. “Ma priorité est d’avoir un bon scénario, a expliqué le CEO de HBO Max, Casey Bloys. L’important n’est pas d’étaler l’histoire sur un an ou deux ans, mais de la baser sur des scripts qui nous excitent. Après Game of Thrones, nous avons développé plusieurs séries, tourné un pilote, développé une multitude de scénarios, et tout ça pour finalement déboucher sur House of the Dragon. Nous devons répéter la même somme d’efforts. Il faut développer des choses, les essayer. On ne sait jamais ce qui va fonctionner. C’est ce que nous faisons pour l’instant.” Ceci explique pourquoi la deuxième saison ne devrait pas être diffusée avant l’été 2024.

Mais le showrunner Ryan Condal vient déjà d’en lever un coin du voile.” Il y aura plus de spectacle, a-t-il déclaré à Deadline. Mais il fallait d’abord comprendre la complexité des personnages avant de les envoyer à la guerre. La deuxième saison adoptera le rythme de Game of Thrones, ce que le public attend, mais les téléspectateurs ressentiront les tragédies parce que nous y aurons mis du nôtre.”

Il devrait donc y avoir nettement plus d’action. Et d’attaques aériennes dévastatrices, puisqu’il le promet, “vous allez rencontrer cinq nouveaux dragons.” De quoi rendre l’attente encore plus insupportable.