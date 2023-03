La star de Bridgerton, Regé-Jean Page, se prend pour Mohamed Ali

Côté script, ce n’est pas mal non plus : l’adaptation de la biographie de Jonathan Eig, Ali : A Life, a été confiée à Kevin Willmott, récipiendaire de l’Oscar du meilleur scénario en 2019 pour BlacKkKlansman. Selon le communiqué officiel, “Excellence : 8 Fights sera la chronique de huit moments distincts et déterminants de la vie emblématique de Mohamed Ali. Chaque épisode sera encadré par un combat mené par Ali, mais l’essence de l’épisode, ce dont il s’agit vraiment, c’est le combat intérieur, le drame en dehors du ring, histoire d’explorer la lutte qui se déroule dans le cœur et l’esprit de l’une des figures les plus importantes et les plus controversées du XXe siècle.”

Aucune information n’a été fournie concernant le début du tournage ou la date de sortie prévue. Tout juste est-il précisé que cette série, qui devrait envoyer du lourd, sera destinée à la plateforme de streaming Peacock.