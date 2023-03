Bel RTL licencie l'une de ses figures de l'antenne

Philippe Cantamessa, qui anime sur Bel RTL de 19 heures à 23 heures et qui travaille sous le statut indépendant doit lui aussi quitter le navire pour le mois d'avril. Il a officié cinq années sur les ondes de Bel RTL. Avant cela, il était passé par Nostalgie où il avait été licencié.

"Je sentais venir le truc", confie-t-il à l'Avenir. La semaine dernière, le Media Radio Director de RTL Belgium, Frédéric Herbays en touchait un mot avec l'animateur. Selon Philippe Cantamessa, il a été dit: "Il était très embêté et il me dit : 'Écoute Philippe… voilà, j’ai une mauvaise nouvelle, nous allons stopper fin mars'... 'Tu es un bon animateur, tu as une bonne voix, tu fais ce que tu dois faire, tu es à la place que tu dois être et ça m’embête vraiment'."

"J’ai trois semaines pour me retourner. Je me retrouve sans boulot à partir de début avril", conclut l'animateur.