"Nous sommes ravis d’être le partenaire crypto exclusifs de cette tournée, affirme Yi He, le cofondateur de Binance. La crypto est centrée sur la communauté et ce partenariat l’incarne en donnant le pouvoir aux artistes à travers une plateforme grand public. "

Plus concrètement, les amateurs de The Weeknd peuvent récupérer un NFT souvenir officiel afin d’avoir un petit morceau de Web3 qui leur permettra de se remémorer leur concert et de profiter d’un accès exclusif à du contenu à venir de The Weeknd.

Ces NFT, au-delà du souvenir, permettent de participer à une bonne action. En effet, un partie du gain des ventes sera reversée au Fonds Humanitaire XO créé par The Weeknd et géré par le Programme alimentaire mondial. Il s’occupe de nourrir des millions de personnes à travers le monde.

Pour info, Binance a d’ores et déjà versé deux millions de dollars au fonds de The Weeknd.

Pour infos www.theweeknd.com/tour