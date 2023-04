Bernard Pivot : “Je suis resté silencieux parce que le mal m’a frappé à la tête”

Il s’est aussi épanché dans le JDD sur l’arrêt de ses activités : “J’ai arrêté la télévision pour devancer ce qui serait inexorablement arrivé : la lassitude du public. 'Le pépé Pivot, il fatigue et il commence à nous les briser…' De surcroît, je voulais prendre du temps pour écrire quelques livres. À 84 ans, j’ai démissionné du Goncourt pour laisser ma place à un écrivain plus jeune. Enfin, à mon vif regret, j’ai abandonné ma chronique du JDD parce que j’étais malade, handicapé, et que je ne pouvais plus écrire comme je l’ai fait pour vos lecteurs, pour nos lecteurs, si vous permettez, pendant plus d’un quart de siècle.”

À 87 ans, il continue de lire énormément, même s’il doit désormais acheter ses livres, “comme tout le monde”.