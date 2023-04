La maison et le musée Gainsbourg ouvriront enfin en septembre : “Tout est resté intact depuis 1991”

C’est une nouvelle que tous les fans de Serge Gainsbourg attendaient depuis trois décennies. Sa maison et un musée en son honneur ouvriront leurs portes le 20 septembre. L’annonce en a été faite par Charlotte Gainsbourg à l’AFP : “Le parcours commencera par la visite de la Maison (5 bis rue de Verneuil), une plongée dans l’intime. Puis à deux pas, le Musée (14 rue de Verneuil) retracera la vie de mon père à travers ses œuvres et sa collection de pièces emblématiques.” Dans la maison, “tout est resté intact depuis sa disparition en 1991”, tandis que le musée “retraçant la vie et la carrière de l’artiste”, proposera “une librairie-boutique et le Gainsbarre, café́ et piano-bar.”