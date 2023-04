Céline Dion de retour : voici son nouveau morceau

On vous l’annonçait hier, Céline Dion est de retour. “Alerte nouvelle chanson, peut-on ainsi lire sur Instagram. Disponible dès maintenant, “Love Again”, la chanson titre du film.” Un morceau et des sonorités tristes sur l’amour comme elle en a le secret et dont elle dévoile les premières images et notes sur les réseaux sociaux. Et son équipe poursuit. “Notez à votre agenda : le 5 mai, le film sort en salle (le 7 juin en Belgique et en France, Ndlr.) et le 12 mai l’album complet, comprenant 5 nouvelles chansons de Céline, sera disponible !”