Sacha Daout, le roi des débats TV, est l’invité de notre Grand Entretien: "J’étais un gamin de merde"

Lundi, mardi et mercredi soir, il est à l’antenne. Pour débattre de l’actu, pour relayer les préoccupations des gens, pour interpeller les politiques. "Cette émission démontre trop souvent qu’ils restent au niveau des intentions et pas assez dans l’action". Pas de poujadisme mais un soupçon de "la voix du peuple", il veut entendre le bruit de la rue.

Rendez-vous pris à la célèbre brasserie Chez François au cœur d’une ville de Namur qu’il apprécie et où il a débuté jadis sa carrière. Qui se cache derrière ce futur quinqua fringant et aux allures de gendre idéal ? Elements de réponse …

"QR le débat montre trop souvent sur les politiques restent au stade des intentions et des promesses"

Pourquoi avoir choisi Namur comme décor de votre Grand Entretien ?

C’est ma deuxième ville de cœur après Liège où j’ai vécu de belles expériences personnelles et professionnelles. En plus, la famille de ma mère est liégeoise, celle de mon père namuroise. J’ai habité durant des années à la Citadelle de Namur. J’adore Liège comme ville en feu et Namur pour son côté paisible et ressourçant.

En plus, vous y avez débuté votre carrière TV.

Sur les antennes de la télé local Canal C sur le toit d’une buvette. J’ai toujours eu envie de faire de la télé. Devant le miroir de ma chambre, je commentais des matches de foot ou je présentais des émissions fictives. Mon premier match fut épique en Promotion D entre Meux et Farciennes. Sous la pluie. C’était ma finale de coupe du monde à moi.

Aujourd’hui, vous êtes devenu Monsieur Débats. Un exercice que vous appréciez ?

J’aime le débat en public et en direct. J’ai besoin de cette adrénaline pour être focalisé sur ce que je fais. De plus, cela libère la parole des citoyens. Je chéris les échanges entre les gens et les politiques. Quand je pense que certains spécialistes de la communication ont rayé le microtrottoir… La parole citoyenne est fondamentale et doit avoir un lieu pour s’exprimer.

N’en avez-vous pas davantage pris conscience lors de la crise du Covid ?

L’émission "A votre avis" donnait déjà la parole au public mais, depuis la Covid, la direction a clairement voulu aller en ce sens. Ne pas lire un mail, un post facebook ou un SMS mais donner la parole en direct.

Avez-vous le sentiment qu’il y a un vrai dialogue ?

Les deux mondes se comprennent mais pas encore suffisamment. Les politiques sont parfois surpris de la vie des gens en terme de sécurité, de pouvoir d’achat mais il faut de l’action. L’émission démontre trop souvent que l’on reste au niveau des intentions et des promesses. J’aimerais moins de "il faut " mais plus de " on fait ". La génération politique actuelle passe plus son temps à s’engueuler qu’à répondre aux préoccupations quotidiennes de la population.

Comment choisissez-vous le thème central de QR le débat du mercredi soir ?

Toujours en équipe. Du réalisateur à la scripte en passant par les assistants t l'éditeur, ils ont toutes et tous leur mot à dire. Si l’actu ne nous impose pas un thème, ce qui est régulièrement le cas ces derniers temps (pensions, argent,…), nous écoutons ce que j’appe.lle le bruit de la rue. De quoi parlent les gens ? Quand on écoute leurs préoccupations, nous sommes souvent récompensés par une bonne audience

Il y a quelques années à la tête de A Votre Avis ©-RTBF

Faites-vous un casting pour sélectionner les gens présents sur le plateau ?

Nous cherchons des gens qui ont une vraie réflexion, quelque chose à dire. Pas question d’invective ni d’insulte évidemment mais le fond passe avant la forme.

A contrario, sont-ce les partis politiques qui vous envoient leur représentant.

Bonne question… Nous avions pour habitude de sélectionner le thème, de le soumettre aux partis qui nous déléguaient leur " spécialiste " de la question. Nous avons changé notre fusil d’épaule car nous passions à côté de certains visages notamment les jeunes. Nous les contactons en direct même si nous supposons qu’info remonte à la tête du parti…

Certains politiques vous font-ils du pied pour venir ?

Non ils montrent un respect éditorial. Même si certains nous font passer le message que sur tel ou tel sujet, ils ont des choses à dire. Tant mieux, cela prouve que l’émission focntionne. Mais personne ne décide de s’inviter sur le plateau.

Quels sont les sujets bankables ?

On ne s’interdit rien car on ne vise pas que l’audience. Pensions, pouvoir d’achat et emploi figurent dans le top 3. A contrario, je suis dépité que le thème de l’enseignement ne fait pas recette. Or toutes les sonnettes d’alarme résonnent. Quand j’entends les universités se plaindre du niveau des étudiants qui débarquent, je suis inquiet. On crée une société à qui on n’aura pas donné le goût de l’effort.

En tant que Monsieur Loyal, vous placez-vous du côté du public ?

Absolument pas. Même si nous ne sommes pas d’accord avec les propos émis, nous interpellons les politiques pour qu’ils puissent répondre.

"J'ai été catastrophé par le débat des présidents de parti en octobre 2022. Certains sont venus uniquement pour casser l'autre"

Revenons sur le débat du 22 octobre 2022 lorsque vous réussissez le beau coup de réunir les sept présidents de parti francophone. Pour un débat complètement cacophonique.

J’ai été catastrophé. Même si nous avons fait un carton d’audience, j’étais détruit en rentrant à la maison. Je me suis posé mille questions : comment ai-je préparé ? comment ai-je géré ? comment ai-je animé ? J’ai foiré. Point. Le lendemain, j’ai revisionné l’émission. Je reconnais que j’ai été rapidement dépassé par le taux de testostérone trop élevé sur le plateau. J’espère que les partis ont aussi une réflexion sur ce qu’ils ont montré au grand public ce soir-là.

Y croyez-vous en le disant ?

Non. Il faut avoir envie d’écouter. Certains ne sont pas venus pour faire de la politique et échanger mais simplement pour casser le projet de l’autre. Si c’est la politique d’aujourd’hui, l’année 2024 va être un carnage.

En tant que journaliste, comment pouvez-vous intéresser les gens à la chose publique en évitant un tel spectacle ?

En modifiant notre approche. Nous n’avons pas nécessairement besoin des présidents de parti. Il faut des visages neufs. QR le débat s’est mué en vrai rendez-vous du mercredi soir. Comme le disait une jeune élue, tous les partis sont d’accord pour modifier l’incompréhensible lasagne institutionnelle mais personne ne le fait et personne ne le fera car cela arrange tout le monde. En 2024, nous voterons pour le même nombre de députés dans les mêmes parlements. Comment s’étonner que les gens s’éloignent de la politique ?

Déplacer le débat du dimanche au mercredi soir, n'était-ce pas la bonne idée?

La direction a osé le faire et c’était une idée géniale. Tous les chiffres indiquent que le célèbre débat politique du dimanche midi rame. Plus personne ne regarde en famille le débat pour en parler autour du boudin compote. Le public dominical potentiel de la RTBF n’a pas glissé de manière naturelle à la concurrence. A titre perso, je ne regarde plus la tv le dimanche midi. Quand on m’a proposé la case du mercredi soir, on ne m’a mis aucune pression mais deux objectifs : capter un autre public plus jeune et faire vivre l’émission sur les réseaux sociaux. Sans fanfaronner, c’est un pari gagnant.

Ne souffrez-vous pas de la concurrence occasionnelle de la Ligue des champions ?

Cela dépend de l’affiche. Face à un Real-Manchester, nous souffrons mais on gère. Un thème porteur et concernant tient toujours bien la route.

Sacha Daout sur RTL-TVI est-ce pensable ?

Je reste persuadé de la plusvalue du service public. Encore plus depuis la crise du Covid. Je suis heureux de ce que je fais. Je n’imagine pas autre chose. L’indépendance et la confiance que je ressens, je ne les aurais pas ailleurs.

Sacha Daout sur RTL-TVI? "Je suis persuadé de la plusvalue du service public"

Soignez-vous votre look ?

Je tente juste de paraître plus jeune que mon âge (rires).

"La succession de François De Brigode? Ce n'est pas d'actualité"

Comment gérez-vous la double casquette entre présentateur de débats et du JT ?

Ce sont des exercices à la fois différents et similaires. Je me place dans une sorte de moule mais peut-être une autre manière de présenter. Un langage un peu plus populaire et avec des gestes. Etre remplaçant des remplaçants, cela ne me gêne pas.

Etes-vous candidat à la succession de François de Brigode au 19h30 ?

On ne peut pas postuler à ce type de poste. Je trouve d’ailleurs déplacer de se profiler. François est un ami. Vous n’imaginez pas avec quelle patate il débarque tous les jours à la rédaction ? Le premier coup de fil de la journée, c’est lui avec dix idées.

Et si le monde politique vous faisait du pied ?

Il ne faut jamais dire jamais. Peut-être aurais-je un jour envie de m’impliquer. Ce serait sans doute au niveau local car vous êtes proches du citoyen. Je ne pourrais intégrer l’arène politique qu’à un niveau où j’aurais la possibilité de faire bouger les choses.

Sacha Daout possède-t-il une étiquette politique ?

Personne ne peut dire pour qui je vote. Tant mieux. Je me fais autant traiter de salaud de gauche que de droite. On me taxe de pro PTB parce que je les invite. Cela reste le premier parti francophone d’opposition. Ma seule limite est celle de la loi Moureaux.

En 2008, vous avez quitté la RTBF pour devenir le directeur de la communication du Standard. Qu’avez-vous retiré de cette expérience de deux ans ?

Ce fut salvateur. A la fin de ma première période à la RTBF, j’étais un gamin de merde (sic). J’étais centré sur moi-mêmeet sur mon image. Au Standard, j’ai sans doute commis des erreurs mais j’ai appris le travail en équipe. Quand j’ai réintégré le service public, des collègues m’ont dit que j’avais changé. Cela m’a fait plaisir. Sans le Standard, je serais sans doute resté égocentrique.

"Mes hobbies? Le golf et jouer de la batterie"

Si Roland Duchatelet n’avait pas racheté le club, seriez-vous resté ?

J’avais pris la décision d’arrêter. Seules deux personnes étaient au courant dont Lucien D’Onofrio. Ma place n’était pas dans ce milieu même si j’y ai beaucoup appris.

Quels sont vos hobbies ?

J’ai découvert le golf dans un club où la cotisation est raisonnable. Lors d’un parcours entre potes, le GSM est mis sur mode avion. J’ai besoin de telles pauses. Ces derniers mois, je profite d’un abonnement à des cours de batterie que m’a offert ma femme. J’ai toujours rêvé d’en jouer même s’il y a peu de chances de me voir un jour sur la scène de Forest National…