Diversité dans les médias : plus de femmes mais derrière, c’est le désert affirme le CSA

Cette préoccupation ne date pas d’aujourd’hui. En 2011, le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) avait lancé un premier baromètre pour dresser un état des lieux. Dix ans plus tard, il refait les comptes et le constat est amer : excepté la présence des femmes qui a augmenté, pour les autres, c’est le statu quo, voire la marche arrière qui a été enclenchée. Et encore, ce n’est pas parce que les femmes sont plus présentes qu’elles ne restent pas sous -représentées au regard de leur poids dans la société, souligne le CSA dans son rapport dévoilé ce lundi 24 avril.

L'arbre qui cache la forêt

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les femmes représentent 39,35 % des intervenants dans les médias. C’est 7,94 % de plus qu’en 2011. Pourtant, dans la société, elles sont plus nombreuses que les hommes.

Il y a cependant des raisons de se réjouir. En 2021, il n’y a jamais eu autant de femmes animatrices-journalistes: 46,14 %. Elles sont aussi plus nombreuses dans le rôle d’experte, une croissance de 8 %, et de porte-parole, +13 %. Et elles sont également davantage représentées dans les programmes sportifs jusqu’alors une chasse très gardée des hommes : 9 % de gain en 10 ans. C’est encourageant mais pas suffisant. Parce que les stéréotypes ont la vie dure. Ainsi, les femmes journalistes restent plus souvent cantonnées à l’information locale ou aux thématiques de l’enseignement et de l’éducation, précise le document.

La progression du nombre de femmes dans les médias est cependant l’arbre qui cache la forêt. Car derrière, c’est le désert ou presque. C’est particulièrement vrai pour les personnes issues de la diversité. En une décennie, leur représentation n’a progressé que de 1 % ! Et encore, sur les années 2017-2021, elle a reculé der 1,2 %. Là aussi, les chiffres sont sans appel. Les personnes issues de la diversité sont 18 % moins nombreuses dans la fiction qu’il y a 10 ans et on en compte 10 % de moins dans le divertissement. De sérieux rétropédalages.

Personnes handicapées et moins qualifiées aux abonnés absents

Quant aux personnes en situation de handicap, elles sont tout simplement invisibles dans les médias. Ou presque. Elles ne représentent même pas 0,5 % des individus. C’est 1 % de moins qu’en 2017 confie le CSA. Et quand elles sont présentes, c’est quasi exclusivement dans le cadre de programmes d’information et des magazines et documentaires traitant de sujets liés au handicap. Ou elles sont cantonnés à un rôle passif…

S’agissant des catégories socioprofessionnelles, on marche également à reculons. Les catégories supérieures sont plus représentées qu’il y a 10 ans. Près de 13 % de progression. Ouvriers, artisans, agriculteurs et autres employés non-qualifiés ne représentent qu’un infime pourcentage des intervenants…

Place au jeunisme

Enfin, la tendance générale est au jeunisme dans les médias. Mais ce qui pourrait apparaître comme un progrès se fait au détriment des plus âgés. C’est surtout vrai parmi les intervenants dans le domaine du sport. Les 19-34 y représentent plus de 66 % des personnes représentées, tandis que globalement, les 35-49 ont vu leur représentativité baisser de 13,21 % entre 2017 et 2021. Un jeunisme d’autant plus présent lorsqu’on croise la classe d’âge avec l’origine perçue puis le genre, souligne le rapport du CSA. “Plus les femmes sont jeunes, plus elles seront présentes à l’écran, peut-on lire. De la même manière, les personnes perçues comme étant issues de la diversité subissent aussi cette tendance : 3 personnes sur 4 perçues comme issues de cette catégorie ont moins de 34 ans, tandis que c’est le cas de moins de 2 personnes sur 4 pour les personnes perçues comme non issues de la diversité”.

En résumé, en dehors des femmes – et encore, le constat est nuancé comme l’explique le rapport du CSA -, c’est le statu quo ou la marche arrière qui prédominent en matière de diversité dans les médias.