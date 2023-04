François-Xavier Demaison est un des invités phares du 42e Festival du Rire: "On m'a toujours dit que je devais faire Rochefort"

Au-delà des vedettes ou de celles et ceux qui ont conquis le public par leurs vannes et/ou leurs grimaces, Rochefort a, dès sa naissance en 1981, toujours eu pour vocation première de découvrir de jeunes talents. Cette année n’échappera pas à la tradition avec le célèbre Tremplin du rire.

Tous les ans, le Tremplin du Rire récompense de jeunes humoristes

" Au fil des années, la liste des lauréats abrite des noms tels que Yolande Moreau, Danny Boon, Alex Vizorek, Virginie Hocq ou Laura Laune", relate Héloïse Gustin, la responsable com de l’événement.

La tradition sera une nouvelle respectée avec des candidats belges (Kostia et Lorenzo Mancini) mais aussi français et suisses avec, à la clé des prix mais aussi la possibilité de jouer leur spectacle et d’assurer les premières places des têtes d’affiche. Une nouvelle fois, Rochefort a réussi à attirer du beaux mondes. De Laura Laune à François-Xavier Demaison, de Virginie Hocq à Véronique Gallo ou encore le spectacle chorale en hommage à Raymond Devos.

Pourtant, au fil des années et du succès grandissant des spectacles d’humour et des sc ènes, Rochefort a dû faire face à une concurrence grandissante.

" Nous sommes attentifs à quelques affiches voisines comme Bastogne, Namur is a joke ou la Voo rire mais sans en faire une obsession. Nous avons un public fidèle. Pour les artistes, " faire Rochefort ", cela reste une ligne sur une carte de visite. Notre renommée est intacte. "

D’ailleurs, de nombreux programmateurs en font un rendez-vous incontournables pour faire leur shopping zygomatiques.

D’autant que Rochefort ne se limite pas à quelques spectacles. Toute la ville s’empare de l’événement avec des concerts dans les bars, un cabaret où vous rétribuez les artistes au chapeau, des rendez-vous BD très prisés et une véritable ambiance festive . Une période durant laquelle Rochefort devient le centre du monde. Ou presque…

Le mot d'ordre: rire ©DR

Demaison: " Pas de bières trappistes avant le spectacle "

Parmi les artistes à l’affiche cette année ; François-Xavier Demaison et son spectacle Di(x)vins.

" Depuis que j’ai débuté avec mon premier one man show, on m’a dit " tu dois faire Rochefort ". A l’instar de Montreux en Suisse ou Pour Rire au Québec, c’est un passage incontournable. C’est la troisième venue et cela me ravit. "

Grand amateur mais aussi producteur de vins en côtes catalanes, FXD ne se torche pas sur scène.

" Le vin est un prétexte que j’aime. Un prétexte, un fil rouge pour dérouler un voyage. "

Promis, après le spectacle, il savourera une bonne Rochefort.

" C’est nourrissant les trappistes. Avant de monter sur scène, c’est risqué… "

Par contre, après...

FIRR (Festival International du Rire de Rochefort)

Du 3 au 20 mai

www.festival-du-rire.be