Mylène Farmer remet en vente des places pour son concert au stade Roi Baudouin mais choque ses fans

C’est un des événements musicaux de l’été. En marge des festivals qui, hors pandémie, rythment la saison estivale chez nous, des mégas concerts sont de plus en plus fréquemment organisés dans l’enceinte du stade Roi Baudouin. Beyoncé et The Weeknd sont au programme prochainement. C’est aussi le cas de Mylène Farmer dont le Nevermore Tour fera étape à Bruxelles le 22 juillet.