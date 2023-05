Auprès de nos confrères du Ciné Télé revue, ils en disent plus sur leur idylle. Ils se sont découverts sur le tournage de l'émission et se sont revus lors de l'avant-première. "J'étais avec Caroline, tandis que Delphine était avec Jonathan. A un moment, nos regards se sont croisés, nous avions des sourires jusqu’aux oreilles", confie Pierre.

Delphine, quant à elle, avait confié à sa maman que Pierre lui plaisait. "Nous avons vraiment fait connaissance plus tard, le 9 mars, chez RTL, lors de la projection en avant-première du premier épisode de l’émission", explique Delphine.

Après la soirée, Pierre a proposé à Delphine de prendre un verre. "On a parlé ensemble durant 2 heures, on s’est regardé et… je l’ai embrassée", raconte-t-il.

Dorénavant, les deux tourtereaux filent le parfait amour et l'ont expliqué dans une vidéo.