Michael Rapino, le patron de Live Nation, à propos des prix des tickets de concert: "C’est un art raffiné et il y a un prix à cela"

Une victoire face au mastodonte Ticketmaster ? Oui, mais… Le 27 avril dernier, le CEO de Live Nation était l’invité d’un podcast célèbre, The Bob Lefsetz Podcast, et il s’est exprimé sur le sujet et sur le prix de places de concert en général.

Michael Rapino se félicite de la collaboration avec Robert Smith et se dit fier de la réaction de Ticketmaster qui a décidé de rembourser en partie les frais imposés aux fans pour envoyer un message positif. Un montant pris en charge par Live Nation. Coût : un million de dollars.

La suite risque d’être moins audible pour les amateurs de musique, en particulier de concerts. Pour ses concerts en arena, The Cure propose entre autres des places à 20 dollars. Est-ce raisonnable lui demande Bob Lefsetz. “Non, répond Michael Rapino. […] Il y a une ligne ténue entre, oui, nous voulons que ce soit accessible, et c’est un art raffiné et il y a un prix à cela.” Même s’il reconnaît que tout n’est pas parfait dans le système actuel, notamment à propos des frais, il estime que les gens sont prêts à payer les prix (élevés) pratiqués lors des concerts de Beyoncé, Harry Styles et Bruce Springsteen, parce que ces moments sont vraiment particuliers dans leur vie. “Il s’agit d’une grande performance de deux heures qui se produit une fois tous les trois ou quatre ans sur ce marché. Vous n’avez pas besoin de vous brader. Les personnes à revenu faible ou moyen se rendront dans cette arène pour cette soirée spéciale, dit-il. C’est un moment magique, peut-être deux fois par an, bien moins cher que Disneyland, le Super Bowl, les playoffs de la NFL ou de la NBA, ou une soirée coûteuse. C’est donc très bon marché si l’on considère l’ensemble.”

Michael Rapino a aussi tenu à mettre les points sur les i. Non, ce n’est pas Ticketmaster qui fixe les prix des tickets mais bien les artistes. Et en moyenne, 80 % des frais de transaction payés sur chaque place vendue vont aux lieux qui accueillent les concerts et non dans la poche de Ticketmaster.

Enfin, pour expliquer les augmentations des prix des billets, en particulier des grands événements dans des stades, il a aussi brandi l’inflation : les coûts ont augmenté de 19 % par rapport à 2019…