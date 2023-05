Surréaliste : un cambrioleur vole les pyjamas d’Owen Wilson plutôt que ses objets de valeur

D’évidence, Owen Wilson attire les cambrioleurs les plus bizarres de Californie. L’an dernier, des voleurs n’avaient pris que les pneus et les jantes de sa Tesla, laissant le reste du véhicule devant sa propriété. Et ce mardi, d’après le site TMZ, un homme s’est introduit chez lui en son absence. Non pas pour s’emparer d’objets de valeur, mais juste d’une paire de pyjamas !