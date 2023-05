”Ce n’est pas parce qu’on est malvoyant ou aveugle qu’on ne peut pas faire de la radio !”

Ce mardi, afin de rendre hommage aux nombreux auditeurs malvoyants ou aveugles, Patrick Weber et l’équipe de C’est pas fini feront la première heure de l’émission les yeux bandés. Cédric fera partie des intervenants, au même titre que la juge d’instruction Anne Grumez et l’animateur David Barbet, chroniqueurs habituels de l’émission. Une expérience qui permettra, selon Cédric, de prouver que “ce n’est pas parce qu’on est malvoyant ou aveugle qu’on ne peut rien faire et, dans ce cas concret, qu’on ne peut pas faire de radio”.

À l’avenir, le Carolo espère que d’autres émissions pourront, comme C’est pas fini, devenir accessibles aux auditeurs non-voyants et leur permettre de faire entendre leur voix.