Florent Pagny surprend tout le monde dans “The Voice” et fait parler sa voix

C’est avec un immense sourire qu’il s’est invité parmi les talents pour chanter avec eux “Chanter”, extrait de son répertoire. Les candidats, qui n’avaient jamais répété avec lui, étaient abasourdis, tandis que les coachs n’ont pas caché leur émotion. Zazie semblait folle de joie, adressant des “cœurs avec les doigts” à son ami. Vianney était en larmes au moment d’aller le saluer. Ascenseur émotionnel aussi pour Amel Bent et Bigflo&Oli.

Cela faisait un an que le Taulier du télécrochet de TF1 n’était plus venu sur le plateau de l’émission à cause du cancer qu’il combat. Il est apparu en pleine forme, le crâne complètement chauve mais la barbichette naissante. Et surtout, il a prouvé que les traitements n’ont pas eu raison de sa voix. Elle est toujours aussi puissante et juste. Il l’avait dit sur France 2 il y a quelques jours, on en a eu la preuve ce week-end.

“Le patron est dans la place. Il est de retour dans The Voice”, a lancé Nikos Aliagas pour saluer la performance du chanteur. Est-ce à dire qu’il reviendra prochainement reprendre son fauteuil ? “Je ne suis pas certain, a-t-il dit sur les ondes de RTL France avant d’ajouter : Je vais vous dire non aujourd’hui puis je peux le refaire demain.”

Florent Pagny qui n’a pas perdu sa voix, c’est aussi une excellente nouvelle pour tous ses fans qui l’attendent cet été. En effet, le chanteur est à l’affiche d’une petite vingtaine de festivals à partir du 29 juin. Parmi ceux près de chez nous, notons sa venue à Nancy le 8 juillet et à Châlons-en-Champagne le 2 septembre. Sans oublier, bien entendu, sa prestation à venir sur la scène des Francofolies de Spa le 23 juillet.