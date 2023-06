Avec Wednesday, sa série inspirée de La famille Addams, Tim Burton avait pris d’assaut Netflix et les réseaux sociaux en 2022. Par deux fois, il a battu le record de vision sur une semaine sur la plateforme (le portant à 411,29 millions d’heures), alors que Mercredi Addams a réussi à attirer 22 milliards de vues sur Tik Tok.

Un tel succès ne pouvait rester sans lendemain. Et si la suite a déjà été annoncée sur Netflix en début d’année, Jenna Ortega, actrice principale et désormais coproductrice de la série, vient de lever une partie du voile sur cette deuxième plongée dans l’univers terrifiant de l’école Nevermore. En promettant du changement.

”Nous avons décidé de verser davantage dans l’horreur, a-t-elle déclaré à Variety. Mais elle reste assez légère ; pour un récit comme celui-là, avec des vampires, des loups-garous et des superpouvoirs, il s’agit de ne pas se prendre trop au sérieux. Quoi qu’il en soit, on va laisser tomber toute notion de romance pour Mercredi, ce qui est vraiment une très bonne chose.”

Une évolution à laquelle elle n’est pas étrangère, puisqu’elle enfile désormais une deuxième tenue, celle de coproductrice. “Nous avions déjà lancé tellement d’idées, et je suis quelqu’un de très pragmatique. Je veux savoir ce qui se passe. Et avec Mercredi, une légende si appréciée, je ne voulais vraiment pas me tromper. J’essaie donc d’avoir autant de discussions que possible. Sur le plateau, avec les scénaristes et Tim Burton, nous nous réunissions pour décider de ce qui fonctionnait ou pas. C’était déjà très collaboratif. En prévision de la deuxième saison, nous voulions prendre de l’avance et nous assurer que nous pouvions entamer les conversations plus tôt. Et je suis tellement curieuse. Je veux voir les tenues, les nouveaux personnages qui arrivent, les scénarios, et ils ont eu la gentillesse de me laisser mettre ma casquette de productrice.”

Un nouveau rôle qui lui tenait manifestement à cœur, en ayant assez de s’entendre dire qu’elle n’était qu’une actrice et qu’elle ne savait pas de quoi il retournait. “On devient une marionnette”, lâche-t-elle, ulcérée. Mercredi adore le conflit, Jenna Ortega, elle, préfère le dialogue et la participation de tous. Le résultat ne devrait pas être visible avant 2024 : le tournage est actuellement prévu pour le mois de septembre.