Les premières fois d'Hugo Riboulet, le gagnant de "Top Chef" 14

compris qu’il voulait devenir chef cuisinier ?

"J’avais 5 ans. Ma grand-mère et ma mère ont toujours beaucoup cuisiné donc, pour moi, c’était une évidence. Lorsque j’ai fait un stage d’observation dans un restaurant semi-gastronomique qui se situait près de chez moi, ça a été la révélation. Je savais que je voulais faire ça de ma vie professionnelle."

rencontré son chef de brigade, Philippe Etchebest ?

"Comme Hélène Darroze ou Glenn Viel, je l’avais déjà croisé avant le concours Top Chef. Il était venu au restaurant où je travaillais. C’est un gars amical et vraiment sympa."

débarqué sur le plateau de Top Chef ?

"Du stress ! (rires) Lors du premier jour de tournage, on a cuisiné dehors, dans un champ. Je me suis dit : ‘Ça y est, je suis dans Top Chef ! On va me voir à la télé !’ J’ai profité de tous ces moments-là. Il faut mesurer la chance qu’on a."

Réaction quand il a su qu’il était sélectionné pour le concours ?

"La sélection s’est déroulée le 28 juin et on nous a donné une réponse le 17 septembre… Tout l’été était passé, je n’étais plus trop dedans. Quand j’ai su que j’avais été choisi, j’étais en vacances avec mes collègues."

Candidat avec qui il a sympathisé ?

"Danny puisqu’on a fait les sélections dans la même région en juin. On a ensuite démarré dans la même brigade. Après, je me suis rapproché de Jérémy, César ou encore Albane. On était une belle bande de potes."

Plat auquel il pense lorsqu’il a une grosse faim ?

"J’ai une famille d’origine italienne donc quand j’ai faim, je pense rapidement aux pâtes et en particulier aux gnocchis. Je les fais avec une petite sauce de l’eau de cuisson, j’y mets du parmesan, du pecorino et du poivre et je lie tout ça. C’est un repas rapide et très bon. Quand je fais ce plat, mes invités adorent !"

Chef pour qui il a éprouvé de l’admiration ?

"Il y en a plusieurs. Je dirais Alain Ducasse, Paul Bocuse et Joël Robuchon. C’était les plus connus lorsque j’étais plus jeune."

Réaction quand il a gagné Top Chef ?

"J’ai embrassé tout le monde ! (rires) Puis, j’ai fêté ça dignement avec mes collègues. Ils m’ont tous pris et jeté en l’air."