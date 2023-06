Maïwenn explique son agression du journaliste Edwy Plenel : “J’ai ressenti un viol moral”

En mars dernier, le fondateur de Mediapart, Edwy Plenel, portait plainte contre Maïwenn pour une agression dans un restaurant. Un geste que la réalisatrice de Jeanne du Barry avait toujours refusé d’évoquer plus en détail. Mais qu’elle explique dans les colonnes du Journal du Dimanche (JDD) de ce week-end. Selon elle, alors qu’elle aurait passé un accord avec une journaliste, Mediapart a publié, “sans me prévenir, un article avec des bouts de mon audition. Tous à charge et utilisés de manière orientée. Dans ma vie, c’est un cataclysme. […] J’ai ressenti un viol moral.” Et d’ajouter : “Si rien ne justifie que l’on s’en prenne à un journaliste, rien ne justifie que l’on viole l’intimité d’une femme.”