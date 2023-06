Koh-Lanta : pourquoi Denis Brogniart est menacé d'élimination par TF1, avec sentence irrévocable

À la présentation de Koh-Lanta depuis la deuxième saison du jeu d’aventure de TF1, soit 2002, Denis Brogniart le sera-t-il encore pour la ou les prochaines saisons ? Pour Alexia Laroche-Joubert, à la tête d’ALP, la société de production qui produit l’émission, la réponse est oui. Elle l’a affirmé il y a peu. C’était dans Télépro début mars. “Quand on me demande si je réfléchis au départ de Denis Brogniart, je réponds toujours que le jour où Denis Brogniart part de Koh-Lanta, moi, je serai déjà partie. Donc, ça ne me regardera pas”, avait-elle confié à nos confrères. Et d’ajouter, toujours à propos de Koh-Lanta et de Denis Brogniart : “Je pense qu’à un moment, je vais arrêter de gérer ALP. Ce sont des émissions qui sont fatigantes (à produire). Il faut parfois envisager sa succession. Nous avons exactement le même âge et nous partirons à la retraite ensemble !” Elle précisait toutefois qu’elle n’envisageait pas de partir dans l’immédiat. “Dans six ans… J’aurai 60 ans. Je trouve que c’est pas mal”, a-t-elle dit.