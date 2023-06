Concert: les Sparks des frères Ron et Russell Mael et leurs tubes indémodables ont étincelé sur la scène du Cirque Royal

Les Sparks, groupe emblématique du glamrock mais aussi de cette new wave à la fois mélodique et lyrique, continuent d’étinceler avec un show mené tambour battant dans une salle surchauffée. Au propre comme au figuré.

Même s’ils ont disparu des charts comme on disait quand l’industrie du disque était florissante, le duo continue à créer. A étonner. Et parfois même à expérimenter. Leur dernier album " The Girl is crying in her Latte" recèle quelques pépites qui, comme souvent avec les Sparks, se dégustent après plusieurs écoutes.

Pour ce concert bruxellois, le duo était accompagné de quatre musiciens (deux guitaristes, un bassiste et un batteur) pour un son volontairement rock où venaient s’adjoindre le clavier tantôt classique tantôt électro de Ron Mael.

De l’incontournable When I’m with you (leur plus gros tube) à Balls en passant par le culte This town ain't big enough for both of us (millésime 1974), ils ont revisité un répertoire qui a imprimé notre disque dur musical depuis… cinq décennies. Il n'a manqué que Funny Face pourtant lui aussi très réputé.

Le chanteur Russell Mael s'est adressé au public dans un très bon français

Visiblement ému de revenir à Bruxelles (où les Sparks ont enregistré au studio de Dan Lacksman un album dont est issu le très… dansant Music that you can dance to qui a fait bouger le Cirque Royal), Russell Mael s’est adressé au public en français. Avec de nombreux mercis comme si l’amour des fans n’était pas coulé dans le béton. Définitivement.

Après près d’une heure quarante cinq d’un show où il s’est dépensé sans compter, le tandem des frangins a mis du temps à quitter la scène. Pour profiter. Pour savourer.

Seen you soon. A bientôt. Nous l’espérons…