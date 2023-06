La bonne idée de l’été : Show must go wine présente des spectacles d’humour (Eric Boschman, Freddy Tougaux,..) et de chanson dans les vignes

Notamment sous la houlette de Muriel Lombaerts, épicurieuse animatrice radio sur BXFM mais aussi organisatrice d’événements sous son label " Le vin des femmes " ou " La bière des femmes ". Elle avait réussi à mettre sur pied des spectacles estivals joués dans des vignobles et/ou des chais.

Aujourd’hui que cette saleté de virus s’en est allé, l’idée est restée et revient durant deux mois. Durant cet été, des humoristes et des chanteurs et chanteuses se succèderont dans une affiche judicieusement appelée " Show must go wine ". Parce que les représentations ont lieu pour six dates dans six vignobles wallons. Ca va rigoler, chanter, boire (un peu) et surtout profiter de l’été.

Voici le menu par le détail

Trois humoristes

Eric Boschman et son irrésistible " Ni Dieu, ni maître mais du rouge "

Eric Boschman, le vin, il connaît ©Bernard Demoulin

30/6 - 18h00 au domaine du Chenoy à La Bruyère

> 2/7 - 14h30 au domaine des Agaises à Haulchin

> 25/8 – 18h00 au domaine de la Bouhouille à Blégny

> 26/8 – 14h30 au domaine du Chapitre à Baulers

> 27/8 - 14h30 au domaine XXV à Couthuin

Freddy Tougaux alias Daniel Greuse (ou l’inverse…) et son spectcale " Hein " où il réinterprète à sa manière des grands classiques de la chanson française. Ce n’est pas un spectacle à voir, c’est un spectacle à vivre !

Freddy Tougaux et son humour décalé ©EdA

> 1/7 - 14h30 au domaine Bellum Fagetum à Beaufays

> 2/7 - 17h30 au domaine des Agaises à Haulchin

> 26/8 - 17h30 au domaine du Chapitre à Baulers

Sofia Syko ex-coiffeuse et ex-Policière, elle présente son one-woman-show, " Libérée, Délivrée, Divorcée ",

Sofia Syko, un ex policière sur scène ©ÉdA – 21438137664

> 27/8 - 17h30 au domaine XXV à Couthuin

Six artistes

Romain Helvétius

Après avoir été un grand espoir du karting belge, il se fait opérer d’une tumeur en 2008. Période délicate durant laquelle il s’accroche à la musique qui va devenir son fil rouge. Après sa participation à The Voice Belgique en 2016, il fait de la scène et sort son premier album solo " Chute Libre ". 2024 sera l’année d’un numéro 2 et d’une tournée.

Romain Helvétius: du karting au micro ©Jérôme Dupont

> 30/6 - 20h30 au domaine du Chenoy à La Bruyère

Doowy

Thibaud Demey alias Doowy a profité du confinement pour se lancer dans un projet solo après avoir collaboré avec Mustii. Son monde électro pop séduit.

Son premier EP " Contre-Nuit " est sorti en mars 2022, six compositions originales entre chanson française, disco et électro-pop. Pour SMGW, il présente une version acoustique de son concert.

> 1/7 - 20h30 au domaine Bellum Fagetum à Beaufays

Gaelle Mievis and Band

Depuis l’âge de 16 ans, elle sillonne les scènes musicales avec des groupes et n’hésite pas à tenter des aventures musiclaes.

Le temps d’une soirée, avec ses amis Ludo Catalfamo, Patrick Deltenre, Fabrizio Herba, Toto Poznantek, Gaelle nous réserve un cocktail explosif de chansons : de Tina Turner à Stevie Wonder en passant par AC/DC, Prince, les Beatles ou encore Marvin Gaye, Lady Gaga, Abba….

> 1/7 – 17h30 au domaine Bellum Fagetum à Beaufays

> 2/7 - 20h30 au domaine des Agaises / Ruffus à Haulchin

Kreshen

Elle présente son univers électro-acoustique aérien, intime et envoûtant. Elle interprétera en avant-première ses compositions ainsi que quelques classiques.

> 25/8 - 20h30 au Domaine de la Bouhouille à Blégny

Lisalou

Auteure-compositrice-interprète mais aussi réalisatrice de clips, styliste et créatrice, elle prépare actuellement son premier album " Censure ". Elle définit son style comme psyché punk pop. A voir sur scène

La chanteuse Lisalou et sa pop psyché ©ÉDA

> 26/8 - 20h30 au Domaine du Chapitre à Baulers

BJ Scott

La boss. Son rythm’n’blues mais aussi des reprises de chansons françaises et évidemment sa voix rocailleuse en font une personnalité incontournable du milieu artistique belge. Après avoir été « backing vocalist » avec Maurane, Francis Cabrel, Alain Souchon, Adamo ou Arno, elle s’est lancée en solo avec cinq albums. Pas étonnant que ce soit la jurée préférée des téléspectateurs de The Voice Belgique.

BJ Scott la plus célèbre des coaches de The Voice ©ÉdA Philippe Labeye

27/8 - 20h30 au Domaine XXV à Couthuin

Pas question de rester le ventre vide. Des foodtrucks seront présents sur chaque domaine. Ils ont tous été sélectionnés parce qu’ils travaillent de manière responsable et proposent des produits locaux.

Casa del Sole (au domaine des Agaises/Ruffus) invite au voyage en Italie mais avec des produits de qualité de la région.

La cuisine de Georgette (au domaine Bellum Fagetum) est 100% végétale, rythmée par les saisons avec des produits bios et en provenance des producteurs locaux.

Le domaine de la Bouhouille concocte ses préparations gourmandes sur place en partenariat avec des producteurs locaux.

Nati Thai (au domaine du Chapitre) régale les festivaliers avec une street food thaïlandaise de qualité, notamment des légumes et poulets de nos régions.

La Terre Native (domaine du Chenoy et XXV) élabore des tartines à base de produits locaux, de saison et bio.

Renseignements et réservations : www.billetweb.fr/show-must-go-wine -