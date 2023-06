”La première scène d’amour explicite de l’univers Marvel” dans Secret Invasion

Avec Secret Invasion, Marvel change de registre, s’aventure dans le thriller fantastique très noir tout en rendant hommage aux grands classiques de la science-fiction. “Jonathan Schwartz est venu me proposer ce projet d’adapter la grande invasion secrète des comics en une série d’espionnage plus sombre et plus grinçante, explique Kevin Feige en conférence de presse. Nous adorons mélanger les genres, et ici nous tentons de revenir à des choses que nous avions abordées dans Le Soldat de l’hiver et Captain America 2, mais que nous n’avions pas vues depuis un certain temps, tout en gardant le ton d’une série d’espionnage. La dynamique entre Fury et Talos est très différente de celle que nous avions vue dans notre film d’action des années 90, Captain Marvel.”

”Nick Fury a de mauvais genoux maintenant”

Samuel L. Jackson retrouve Nick Fury dans Secret Invasion. ©AFP or licensors

Il faut dire que Nick Fury n’apparaît pas au meilleur de sa forme. “Il est un peu fatigué, un peu vulnérable, mais il revient sur Terre parce qu’il a été convoqué, confirme Samuel L. Jackson. Et nous verrons ce qu’il se passera. Il a de mauvais genoux maintenant. Et n’est pas très heureux.” Au fil des épisodes se dévoile une personnalité un peu différente de ce qu’il avait montré jusqu’à présent. “Plus vous allez en apprendre sur lui, plus vous allez l’apprécier, plus je l’aime”, ajoute-t-il.

Facétieux, l’acteur de 74 ans promet “la première scène d’amour explicite de l’univers Marvel”, tout en glissant discrètement une remarque amère derrière un compliment : “Dans tout ce que j’ai fait dans le MCU, je place ceci en première position. J’ai vraiment adoré Le soldat de l’hiver, et ce ton se retrouve dans ce film d’une manière très réelle. Et c’est une histoire sur des gens qui font des choses sans tous ces supers qui viennent les sauver. Ali (Selin, le réalisateur des six épisodes, ndlr), merci pour la cohérence de la narration, c’est ce dont nous avons besoin plus que tout.”

Les réfugiés et la confiance au cœur du récit

Après Game of Thrones et Star Wars, Emilia Clarke s'inscrit dans l'univers Marvel. ©AFP or licensors

Si le récit tourne autour de Nick Fury, la relation entre Talos (Ben Mendelsohn) et sa fille, G’iah (Emilia Clarke) en constitue le moteur. “La relation de G’iah avec son père est compliquée, précise Emilia Clarke dans les notes de production. L’un des aspects les plus intéressants de cette série est qu’elle nous permet de découvrir le côté familial de Talos et de Fury, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. On les voit donc chez eux, dans une situation extrême, évidemment. Et G’iah fait partie du problème pour Talos. Le prix du meilleur père du monde ne lui sera probablement pas décerné. Il a élevé une combattante.”

Mais, pour elle, la série va bien au-delà. “Les questions mises en exergue dans cette série sont de savoir à qui l’on peut faire confiance, et si l’on peut faire confiance à quelqu’un. En partie parce que tout le monde suit ses propres objectifs, en fonction de ses croyances/Il n’y a pas beaucoup d’empathie ni de compréhension. Il n’y a pas non plus beaucoup de désir de compréhension. Dans cette série, nous rencontrons tout le monde au bout du rouleau. Le blip a ruiné la vie de nombreuses personnes. Il y a encore de la douleur, du ressentiment, de la peur, de la colère. Fury, où était-il ? Gravik est profondément mécontent du traitement réservé aux Skrulls et de son manque de confiance dans les dirigeants existants… dont Talos. Et Talos est forcé de se demander si son comportement n’a pas été trop passif jusqu’à présent au nom de son peuple.”

Elle y voit des résonances très fortes avec le monde actuel. “Les Skrulls illustrent bien ce que sont les réfugiés. L’histoire de la persécution est souvent liée à l’apparence, quelque chose que vous ne pouvez pas changer, la couleur de votre peau, la façon dont vous êtes vu par les autres, mais aussi au sentiment d’être séparé du monde dans lequel vous vous trouvez, cette idée d’être un “autre”, séparé du monde dans son ensemble. Je pense que c’est vraiment le cœur de la série, et c’est magnifique que Marvel l’explore. Je suis très fière de faire partie d’une série qui fait cela.”