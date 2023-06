Claude Barzotti, héritier de “La danse des canards”, a pour toujours changé le sens du mot “Rital”

Claude Barzotti est un Rital de chez nous, né à Châtelineau le 23 juillet 1953. Barzotti est son vrai nom. Claude n’était pas son prénom ; c’était Francesco. Il restait autour de lui de rares personnes qui l’avaient connu dans sa jeunesse et qui continuaient à l’appeler François.

Papa était mineur. “Houilleur, plus exactement !” Il a un an quand sa famille rentre en Italie. Ils ne sont pas siciliens, comme beaucoup de Ritals de chez nous. Ils sont du centre du pays : Caiserra. À 80 km de Pesaro. En Belgique, on connaît mieux Rimini. Juste en dessous de Rimini, c’est Riccione, puis Cattolica, puis Pesaro. C’est là que, plus tard, il passera l’essentiel de ses vacances.

Une superstition en Italie

Mais pour l’heure, à 6 ans, il revient dans le Nord, avec les siens. D’abord, à Diekirch, au Grand-duché du Luxembourg. Un an plus tard, ils s’installent dans le Brabant wallon, à Court-Saint-Étienne qui, désormais, restera toujours le centre de son existence.

C’est au retour en Belgique que la musique est entrée dans sa vie : “À 7 ans, j’ai reçu un accordéon et, quelques mois plus tard, une guitare. Pour me l’acheter, mon père et mon oncle s’étaient cotisés pendant plusieurs mois.”

Il a toujours raconté une anecdote étonnante : “Mon père rêvait d’un fils chanteur. Une superstition d’Italie prétend que, pour avoir un enfant chanteur, il faut accrocher le cordon ombilical sur un buisson épineux. Mon père l’a vraiment fait !”

Claude Barzotti a suivi huit années d’études de guitare classique. À 15 ans, il chante dans un orchestre de bal connu dans la région, les Immoretti. “J’avais déjà une voix spéciale.”

Une première télé avec Jacques Mercier

C’est le temps où il a écrit ses premières chansons. En 1971, à 18 ans, il passe ses vacances chez une tante, à Milan : “Je voulais faire entendre mes chansons à Sandra Taccani, compositeur d’un immense succès, 'Come prima'. Il était prévu que j’enregistre un essai chez lui. Dès lors, mes parents sont rentrés à Caiserra et m’ont laissé à Milan, mais il fallait que je trouve un travail. J’ai répondu à une annonce et j’ai été engagé comme professeur de guitare dans une petite ville, Inveruno. J’y suis resté un an. Mais l’enregistrement, lui, ne s’est jamais fait. J’ai été le premier à rentrer en Belgique pour tenter ma chance dans la chanson puisque ça n’avait rien donné en Italie. En 1975, j’ai été opéré et, pour ne pas que je me sente seul, mes parents sont revenus. Seul mon frère, qui s’était marié là-bas, est resté en Italie.”

Michèle Etzel, présentatrice à RTL TVI. Avec Claude Barzotti et Frédéric François

Dès son retour, Claude vient à Bruxelles présenter ses deux premiers titres, “Je voudrais” et “C’est en rêvant”. “C’était en 1973.” Dix ans avant le succès. “J’ai commencé par la firme Vogue. Le patron, Roger Meulemans, n’a écouté que les premières mesures. Il m’a dit : 'On enregistre'. J’ai pensé : 'Ou il est fou, ou il est très intelligent'.”

La chanson n’ouvre pas ses grandes portes à Barzotti qui se prénomme maintenant Claude afin qu’il n’y ait aucune confusion avec la nouvelle idole italo-belge du moment, Frédéric François. Il vit quand même une expérience importante : sa première télé. “L’émission, Promotion, était présentée par Jacques Mercier. J’avais 20 ans et j’y chantais une chanson qui s’appelait 'Je voudrais'. Quand je suis rentré à la maison, toute la famille et tous les copains étaient là pour me faire la fête. ”

Maçon, mécanien et représentant de disques

Une seule télé ne vous conduit pas à la gloire. “De 1973 à 1975, j’ai gagné ma vie comme maçon puis mécanicien de vélos. Plus tard, j’ai engagé comme secrétaire mon ancien patron aux vélos.”

En 1975, il enregistre “Madame” qu’à l’époque, on entend un peu sur ce qui est encore la RTB. On ne peut pas parler d’un grand succès. “Mais les gens de chez Vogue ont été formidables avec moi. Pour me permettre de vivre, ils m’ont engagé comme directeur artistique. Je l’ai été pendant cinq ans.”

Claude continue à se battre. En 1978, il enregistre à ses propres frais, et pour une firme concurrente, “Muriel”. “J’avais mis tout mon argent dans l’affaire. On en a vendu 350 et, en plus, la firme a fait faillite.”

Le voici maintenant représentant de disques. “C’est ici que le hasard intervient. Mon métier m’amène chez un disquaire, du côté de Mouscron. La rencontre qui va changer ma vie !”

Héritier de La danse des canards

Werner Thomas était un musicien suisse, payé pour faire danser les clients d’un hôtel de Davos. Il avait ajouté à son répertoire quelques musiques instrumentales qu’il avait inventées lui-même, juste pour s’amuser, et qu’il n’avait même pas pris la peine de protéger en les déposant aux droits d’auteur.

Parmi les touristes arriva le directeur flamand d’une petite maison de disques, Louis Van Rijmenant qui signa à notre compositeur un contrat d’édition. Un groupe flamand fut le premier à sortir le disque, toujours avec la version instrumentale de Werner Thomas : 200.000 disques vendus.

En ce temps-là, Hector Delfosse conduisait son orchestre de bal à travers tout le pays et, régulièrement, des danseurs flamands lui demandaient la “Vogeltjedans”. La danse du petit oiseau… Il se renseigna, trouva ce morceau fort amusant, y fit mettre, pour la première fois, un texte. En français. Ce fut “La danse des canards”. Il demanda à un de ses deux chanteurs, JJ Lionel, de s’y coller. Un producteur, Marcel De Keukeleire, lui fit, en 1981, enregistrer le disque. Plus de trois millions de ventes ! Dans l’histoire du disque 45-tours, c’est le deuxième titre le plus vendu, derrière le “Petit papa Noël” de Tino Rossi (5,7 millions) et loin devant le numéro trois, “Belle”.

L’heureux producteur était aussi marchand de disques à Mouscron et c’est chez lui que Claude Barzotti, désormais représentant de disques, entra ce jour-là de 1983. Grand professionnel, De Keukeleire reconnut l’interprète de “Madame”, petit succès belge de 1975. “Ce n’est pas de 'Madame' qu’il m’a parlé, mais d’une autre chanson qui avait encore moins bien marché, 'Le pauvre vieux'. Il m’a dit qu’il allait l’envoyer à des producteurs parisiens.” Les frères Célié. C’est à eux que Marcel avait offert les droits pour la France de “La danse des canards”. Ils lui devaient bien un petit service : profiter de leurs relations sur le marché français pour lancer cet artiste italo-belge auquel il croyait tellement. La suite, c’est le succès de Claude Barzotti. L’héritier de “La danse des canards…”