Nouveau format de votre DH-Les Sports+ : participez à notre enquête de satisfaction

Comme vous l’expliquait notre rédacteur en chef Jean-Marc Gheraille dans notre édition du samedi 17 juin dernier, pour des raisons techniques, il ne nous est plus possible de vous offrir tous les jours un journal collé dont le cahier sport (rouge) et le cahier dit "d’information générale" (bleu) peuvent se lire séparément.

Par contre, soucieux de répondre à vos griefs et surtout souhaitant vous offrir le meilleur confort de lecture possible pour votre édition du weekend, nous avons décidé d’agrafer les 2 cahiers tous les samedis et d’y intégrer notre magazine hebdomadaire à savoir votre DH Mag. En effet, techniquement, le samedi nous avons cette liberté d’agrafage et d’individualisation des cahiers. Ceci pour pouvoir vous permettre de

Par contre, des contraintes techniques nous empêchent de procéder de la même manière pour les éditions de la semaine.

Afin de trouver la meilleure solution et vous satisfaire dans votre confort de lecture, nous analysons toutes les possibilités industrielles qui s’offrent à nous et nous souhaitons vous impliquer dans notre processus de décision.

Actuellement, l’option qui a retenu notre attention est un agrafage de l’ensemble de votre journal. Cela signifierait que, du lundi au vendredi, l’ensemble des pages de votre DH serait agrafé.

Cette option a un coût considérable pour nous que nous sommes prêts à absorber si c’est votre volonté. Néanmoins, si cette solution est retenue, nous vous demanderons un peu de patience car nous devrons commander une nouvelle machine qui n’est pas en stock actuellement.

Nous vous invitons donc à remplir le questionnaire ci-dessous dans lequel nous en profitons pour vous poser 3 questions supplémentaires. En effet, c’est votre journal et c’est donc vous qui décidez de son évolution.

Nous tenons également à vous assurer que nous poursuivons nos efforts pour vous offrir le meilleur produit et donc le meilleur confort de lecture possible. Votre fidélité est notre motivation quotidienne et nous sommes déterminés à répondre à vos attentes.

Nous vous remercions de votre soutien continu, de votre fidélité et de votre compréhension.