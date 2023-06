Ingrid Franssen et Nostalgie, c'est fini !

L'animatrice va désormais se lancer dans de nouveaux projets. "Ma décision est sereine", assure-t-elle. "Le souhait de retrouver un rythme et une vie sociale plus naturels est fort. Tout autant que le souhait de grandir dans mes compétences en tant que directrice de ma société. Merci aux auditeurs toujours plus fidèles et touchants. Je vous souhaite de merveilleux moments à l'écoute de celle qui restera pour longtemps ma radio préférée."

Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu.