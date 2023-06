Mille sabords, Tintin revient en Belgique et s’expose à Bruxelles

L'exposition se décline en huit chapitres. ©Eric Spiller/Hergé / Tintinimaginatio 2023

Particularité de cette exposition, étalée sur 1 600 m²: les visiteurs sont plongés dans les cases de la BD, du sol au plafond, et peuvent partir à la découverte de leurs personnages favoris au cours d’un voyage composé autour de huit thématiques reliées entre elles comme une véritable histoire.

Les voici, décrites par les organisateurs de l’événement.

”Prologue : genèse de Tintin

La création immersive s’ouvre sur les fameuses couvertures de tous les albums des Aventures de Tintin, qui prennent peu à peu vie sous nos yeux. La ligne claire du célèbre reporter et de son fidèle compagnon Milou évoluera au fil des albums, d’abord en noir et blanc dans Tintin au pays des Soviets puis rapidement en couleurs avec L’Étoile mystérieuse.

Tintin, grand reporter

Tintin est avant tout un grand reporter. Dans toutes ses aventures, il est prêt à aller aux quatre coins du monde à la recherche de la vérité. Notre jeune héros emmène ainsi le visiteur dans ses pas parcourant des milliers de kilomètres et utilisant tous les moyens de transport sur terre, dans les airs et même sous la mer avec le célèbre bathyscaphe, sous-marin en forme de requin.

Le capitaine Haddock et la garde rapprochée

Quelle que soit l’aventure, que serait Tintin sans ses fidèles amis ? D’abord Milou, son plus fidèle compagnon canin, le capitaine Haddock célèbre pour son tempérament emporté et ses extravagants jurons, le professeur Tournesol, grand génie étourdi, les policiers maladroits Dupond et Dupont et bien d’autres. Cette joyeuse garde rapprochée se retrouve au château de Moulinsart, illustre sanctuaire des aventures où résonne le son doux et mélodieux de la Castafiore…

Les grands méchants

Mais dans ses aventures, Tintin doit aussi déjouer les mauvais coups de personnages sans scrupules comme l’affreux Rastapopoulos, le vil Mitsuhirato ou encore le terrifiant Rascar Capac qui plonge les visiteurs dans une hallucination collective : créatures étranges des Cigares du Pharaon, mirages de l’or noir et même les gigantesques champignons de L’Étoile mystérieuse. Nos héros se retrouvent alors en fâcheuse posture mais ne tarderont pas à s’enfuir !

Vers l’aventure et au-delà

Toujours poursuivis, nos héros emmènent les visiteurs successivement dans une fusée en partance pour la Lune, dans la jungle des Picaros et dans la carlingue du vol 714. Tintin et ses fidèles amis sortiront heureusement vainqueurs et célébreront toujours la fin triomphante de leurs aventures.

Épilogue

Tintin, l’aventure immersive s’achève alors sur les célèbres pages de garde bleues des albums des aventures de Tintin avant de laisser place à Hergé dessinant une dernière fois son personnage fétiche.”

On peut aussi marcher sur la Lune avec Tintin. ©Eric Spiller/Hergé /Tintinimaginatio 2023

Des premiers dessins pour Tintin au pays des Soviets, en 1929, jusqu’aux croquis de l’albume inachevé, Tintin et l’Alph-Art, publié en 1986, les tribulations dans l’univers de la ligne claire s’effectueront au son de l’inévitable Faust de Gounod dont raffole la Castafiore (”Ah ! Je ris de me voir si belle en ce miroir !”) mais aussi de chanteurs qu’Hergé appréciait tout particulièrement (Jacques Brel, les Beatles), de stars pop-rock (Iggy Pop, David Bowie) et de musiques de films d’Alexandre Desplat (dont “Dragon Flight” pour Harry Potter) et, naturellement, de John Williams, dont le thème pour Indiana Jones constitue un clin d’œil à l’admiration de Steven Spielberg pour Tintin.

Mille millions de mille sabords, cela devrait valoir le détour. Je dirais même plus…

Billetterie et informations sur www.tintin-immersiveadventure.com à partir de mi-juillet.