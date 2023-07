Michel Polnareff a dit " Goodbye" à son Forest National : Mersea l’Amiral

Nous, nous étions venus pour saluer l’Amiral, celui dont les mélodies et les textes nous ont transporté durant quatre décennies. Assis derrière son piano, l’artiste de 79 ans (il les fêtera sur la scène de Bercy ce lundi) n’a pas opté pour un simple piano-voix comme il l’a fait sur son dernier album.

Il s’est entouré d’une belle bande musiciens anglais qui ont amené une véritable cure de rajeunissement salvatrice à des succès qui datent parfois d’une époque où la majorité était encore affichée à 21 ans.

Love me please love me pour lancer les hostilités " en douceur " comme il l’annonce avant de monter en puissance. Une kyrielle de tubes, de standards, de paroles qui ont marqué à jamais la chanson française. Coup de cœur pour les versions très funk de " La Mouche " ou encore " Coucou me revoilou ". Et même un court passsage sur la bande originale du film « La Folie des Grandeurs » dont il a assuré la bande originale.

Même si sa prestation ne nous pas laissé sans voix (1h30 montre en main), revoir l’Amiral reste toujours un voyage dans le temps, une dégustation de madeleines de Proust, un moment forcément suspendu. Il n’est pas interdit de penser que cela risque d’ailleurs d’être le dernier passage de Polna à Forest National. Il en est conscient, lui qui n’a cessé de lancer des " Merci Bruxelles " et qui a même montré une grande émotion lors du lyrique " Lettre à France ".

Goodbye Marylou (la chanson qui termine le spectacle), goodbye Michel !