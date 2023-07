L'acteur français Pierre Arditi, grand amateur de vins, passe à table: "Je bois parce que tout va bien"

Son Grand Entretien a eu lieu en matinée. Le café était de mise. Pour un Pierre Arditi à moitié… belge.

Pierre Arditi et Évelyne Bouix un couple à la ville comme à la scène. © Philippe Warrin

Peu de gens le savent mais vous avez du sang belge.

Ma mère l’était. J’ai été biberonné en partie de ce pays que j’aime. Enfant, nous venions rendre visite à ma grand-mère du côté d’Ixelles. J’ai des souvenirs du tram, ce train dans la ville. Quand je viens ici, j’ai l’impression de rentrer chez moi. C’est quasi la banlieue de Paris mais c’est un autre pays, un autre fonctionnement, un autre univers.

Avez-vous des souvenirs de plats belges d’enfance ?

J’ai encore en mémoire du pain de mie, des sandwiches mous avec du fromage que l’on trempait dans le café. Je tente de convertir les Français mais ce n’est pas gagné.

Autre lien avec notre pays, vous avez été le détenteur d’une des plus belles collections de Tintin.

J’ai tout vendu mais je possédais des bandes dessinées originales d’Hergé. Certaines pièces étaient dignes d’un musée. Je suis fan de la BD belge car elle me fait rêver. Tintin mais aussi Spirou. A l’époque où je jouais "Art" de Yasmina Reza au Théâtre des Galeries, j’ai eu l’occasion de rencontrer Franquin. Il m’est arrivé d’acheter des BD qui sortaient à peine de l’imprimerie et que vous ne pouviez pas ouvrir complètement sous peine de les abîmer. Au bout d’un moment, cela m’a saoûlé de ne pas pouvoir les feuilleter. Une BD, cela doit être lu, relu parfois en mangeant. Enfant, ma mère me faisait des œufs battus avec poivre, sel et ciboulette. Mes albums étaient jonchés de taches.

Nous n’allons pas énumérer l’ensemble de votre carrière. Ce serait trop long. Nous avons opté pour l’angle " vin ". Le personnage de Benjamin Lebel, que vous avez incarné pendant six ans à l'écran, mélangeait votre métier et votre amour du vin.

Le vin est une passion tardive. J’avais déjà 35 ans que je l’ai rencontré. Grâce à ce rôle, j’ai pu approfondir mes connaissances, créer des relations, comprendre que le vin ce n’est pas uniquement une bouteille. Qu’il y a un travail derrière, un terroir, les sous-sols, l’importance des vers de terre, la passion des vignerons,… C’étaient comme des vacances studieuses. Une période bénie de ma vie.

Durant six ans, il a incarné dans la série "Le sang de la vigne" Benjamin Lebel un oenologue embarqué dans des enquêtes au coeur de domaines viticoles ©RTBF

Vous avez été très déçu quand la production, malgré les succès d’audience, a décidé d’y mettre un terme.

Je ne l’ai toujours pas digéré. Il y a eu d’autres clauses entre producteur, distributeur, France Télévisions qui m’échappent. A mon sens, nous aurions pu encore tourner encore de nombreux épisodes.

"Je n'aime pas l'expression boire avec modération. Je bois avec raison ce qui n'est pas la même chose"

Comment qualifiriez-vous votre rapport à l’alcool ?

Quand on boit un vin, on boit l’âme de celle ou celui qui le fait. Je n’aime pas la terminologie " avec modération ". Je connais la modération mais cela ne m’intéresse pas. Je bois avec raison ce qui n’a rien à voir. Boire, c’est goûter des paysages, une géographie, des morceaux de vie. Je n’ai donc pas de modération avec la vie pour la raison qu’elle est limitée. Il faut donc se dépêcher de la dépenser. La vie, c’est comme la caisse d’épargne. Economiser, c’est bien mais, quand vous êtes morts, cela ne sert à rien.

Nous n’avons pas l’image d’un Pierre Arditi raisonnable.

Le vin, c’est un personnage magnifique qui permet une sorte d’ivresse qui, malheureusement peut se transformer. L’alcool peut devenir un ennemi si on ne fait pas gaffe. D’où le retour de la raison…

Etes-vous adepte d’un verre de vin avant de monter sur scène ?

Plus maintenant. Je l’ai beaucoup fait jadis. Quand on est jeune, on pense toujours qu’un petit verre va vous booster. Mon ami Jean-Louis Trintignant, qui était un bon pilote, m’a raconté qu’un jour, lors des 24 heures du Mans, en pleine nuit, il avait avalé un verre de vin pour se donner un coup de fouet. Après plusieurs tours de circuit, ses équipiers lui ont fait remarquer qu’il perdait dix secondes à chaque tour. Pourquoi ? Parce que le vin provoque une forme d’euphorie. Or, quand vous avez une activité, vos besoins doivent être en éveil. L’euphorie factice ne peut pas être de rigueur.

Dans le livre " Le goût de ma vie " (éditions Hugo Doc), vous passez en revue tous les vins que vous avez eu l’occasion de déguster (parfois de très grands crus). Vous avouez aussi, avoir trop bu à certaines époques de votre vie.

Je pensais que ça m’aiderait. Ce n’était pas le cas. Certains soirs, j’ai joué en bulgare et le public n’a rien dû comprendre. Je ne donne aucune leçon de morale. Je suis un esprit libre. Chacun fait comme il le sent. Je revendique le droit de dire ce que je pense y compris quand ça dérange. Personnellement, je ne bois pas du vin pour que tout aille bien. Je bois parce que tout va bien.

Il a noué des amitiés avec de nombreux vignerons ©Manuelle Toussaint

Possédez-vous une cave à vins ?

Une cave personnelle et une autre avec Evelyne Bouix. Une à Paris, une autre en Normandie. Elles sont bien achalandées ce qui nous permet d’avoir du vin à dispo quand on le souhaite.

Buvez-vous du vin en mangeant ?

Pas forcément. Je peux manger à l’eau. On peut aussi boir de la bière ou du cidre. Je ne bois que quand j’en ai envie et que cela ne met pas en péril ce que je dois faire dans la foulée.

Etes-vous un amateur solitaire du vin ou devez-vous impérativement le partager ?

Jamais seul. Le vin, c’est le partage, c’est parler. Comme disait Antoine Blondin, c’est un conducteur d’amitié. Je ne bois pas seul mais avec ma femme qui possède un bien meilleur palais que moi. Même si, depuis que j’ai arrêté de fumer, cela va mieux. Savez-vous le coup qu’elle m’a un jour fait ?

"Un ami m'a offert une bouteille Château Léoville Las Cases 1982, un très grand millésime. J'ai eu le malheur de la laisser traîner sur une commode. Ma femme l'a bue avec sa fille..."

Non racontez…

Un ami m’avait offert un Château Léoville Las Cases 1982, un très grand millésime. J’ai eu la maladresse de déposer la bouteille sur la commode. A mon retour, elle avait descendu la bouteille avec sa fille. Pas mauvais ton petit vin m’a-t-elle lancé. Il ne restait que le dépôt, je l’ai humé et j’ai compris que cela devait être merveilleux.

Quand vous goûtez un vin, crachez-vous en dedans comme disent la Bourguignons ?

Quand je déguste, je déguste. Cracher, c’est compliqué et frustrant.

"Je ne suis pas client des vins bio. C'est pour les jeunes qui ont l'impression de boire du jus de fruit"

Dommage que ce Grand Entretien ait eu lieu en matinée, cela nous a empêché de partager une bonne bouteille.

Les emportements verbaux de Pierre Arditi sont célèbres. Il est capable de monter dans les tours pour défendre des idées mais aussi contrer des injustices. Bordeaux, lemois sans alcool et vins bio, de quoi attiser sa gouaille…

Dans votre chronique dans la revue "Terre et Vins", vous menez des combats.

Contre la mode du Bordeaux bashing par exemple car c’est injuste. Il y a des Bordeaux très chers mais, désolé, certains crus de Bourgogne sont encore plus chers. Essayer d’acheter une bouteille de Romanée Conti. Bonne chance. Il y a certes des vins pour riches mais il y a des Bordeaux de qualité à portée de tous. Il y a de très jolis flacons à huit euros. Prenez Château Haut-Marbuzet en Saint-Estèphe. Il est à 25 euros à la propriété. C’est accessible.

Et les vins bio ?

Je ne suis pas client. J’en ai goûté de très mauvais mais aussi des bons mais cela ne me subjugue pas. Cela attire les jeunes qui ont l’impression de boire du jus de fruit. Nous sommes à une époque des modes comme le potimarron, la betterave,... J’en ai marre. Heureusement, quand je viens en Belgique, je mange local.

Par exemple ?

Votre américain préparé qui n’est pas un steak tartare mais une purée de viande délicieuse. Au Vieux Martin au Sablon l’une de mes adresses bruxelloises.

Une des adresses bruxelloises de Pierre Arditi: le Vieux Saint-Martin au Sablon ©DR

Vous êtes chevalier de multiples confréries viticoles en France. N’avez-vous jamais eu envie d’acheter des vignes ?

Non. C’est un vrai métier. Je respecte le travail de mes amis vignerons. Je n’ai pas besoin de mettre mon nom sur une bouteille. Je suis plus doué pour boire le vin que pour en faire.

Si vous deviez mourir demain, quels sont les 5 vins que vous aimeriez boire une dernière fois ?

Je ne vais pas taper dans le bas de gamme. La Romanée Conti. Petrus. Un Ermitage idéalement de chez Chaves. Le Clos Rougeard un Saumur Champigny et un Meursault blanc de chez Jean-Marc Boillot.

Clos Rougeard, un Saumur-champigny, fait figure de son top 5 absolu ©DR

Une question un peu iconoclaste : que pensez-vous d mois sans alcool ?

Je suis évidemment conscient du problème. Le plus dangereux est l’alcool dit mondain. Car on peut boire sans être alcoolique. Le mois sans alcool, c’est un peu comme la journée annuelle de la femme. Les femmes méritent mieux que vingt-quatre heures par an. Il y a beaucoup de retard à rattraper. Comme les différences salariales.

"Le mois sans alcool, c'est comme la journée annuelle de la femme. Le problème est plus vaste que vingt-quatre heures"

Dans votre métier aussi ?

Evidemment. Pourquoi une comédienne est-elle moins bien payée qu’un acteur qui est moins bon qu’elle ? L’alcoolisme est une addiction qui peut être mortelle. Je le répète : moi je bois du vin parce que tout va bien. Trop de monde boit pour oublier ce qu’il est ou n’est pas. Il ne faut pasinterdire mais réguler. Le vin doit être un ami et un plaisir et pas un ennemi qui peut tuer.