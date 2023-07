Humour, créations et pièces à succès : le tiercé gagnant de la saison 2023/2024 du Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles

Les prémisses d’une saison 2023/2024 qui conservera un ADN qui fait mouche depuis des années : des créations, de l’humour décalé mais aussi des seuls en scène. Dont certains ont fait leurs gammes dans ce qu’on appelle le petit TTO (salle de 60-70 personnes) et s’attaque au grand (300 places). Rendez-vous en septembre.

" Le menu de la saison nous ravit avec des créations, des succès dans une nouvelle version, des one woman et man show " relate Cassandre Figuero, la responsable de la com’ de cet endroit certes caché (au coeur d'une galerie) mais que tout le monde connaît.

Top départ le 13 septembre avec le phénomène du standup Dena dans son spectacle " Princesse guerrière ".

" Durant 5 semaines, elle va défendre avec humour la liberté d’expression des femmes iraniennes. "

Au fil de la saison, plusieurs humoristes prendront possession de l’une des deux salles : Gilles Dal et son Bla Bla Bla (en octobre) qui ont cartonné l’an dernier, Inno JP et son hilarante True Story (en janvier 2024) qui ajoutera aussi des dates au théâtre Molière (quasi 400 places), Florence Mendez et son très cash " Délicate " qui ne l'est pas (janvier 2024) et… Guillermo Guiz pour son nouvel opus " En train d’écrire le prochain ".

Inno JP a déjà conquis le TTO. Il revient avec notamment des dates au Théâtre Molière voisin ©cameriere ennio

" Nous sommes en coproduction et il jouer en extérieur à l’auditorium Jacques Brel du Ceria à Anderlecht (21 au 24 février et 29 mai au 1 juin 2024). "

Il se murmure d’ailleurs que Guillermo entamera dans la foulée une tournée belge de « petites » salles.

Rayon pièces à succès qui viennent refaire un tour : le très décalé et décapant Tuning dans une version remodelé (en décembre) et Cendrillon, ce macho en version numéro 3 (en avril 2024).

Enfin les créations qui font la réputation du TTO : Les 39 marches (en octobre), une pièce comique qui a fait jadis l’objet d’un film d’Alfred Hitchock, Ma Bimbosophie de Daphné Huynth où elle allie humour, danse et même strip tease (en novembre), Chez Colette de Nathalie Uffner (la boss du théâtre) et Marie-Paul Kumps (en février 2024) avec, comme décor, un bar et comme fond sonore, le podcast " Jeune vieux con ".

La pièce Tuning (et ses accents savoureux) est de retour avec une version 2.0 ©DR

Enfin Delphine Isaye mettra en lumière les " Héroïnes " du rock’n roll ou comment les femmes ont gagné leur émancipation à travers la musique (en mars 2024).

Pour info, tous les castings ne sont pas encore complet. Certains sont même en cours afin de dénicher de nouvelles têtes.

Le TTO conserve une politique des prix accessibles. Notamment la place à 10 euros pour les étudiants

Une soirée au TTO ne vous coûte pas un bras. En plus, il y a un bar sympa. Plus sérieusement, même si ce théâtre ne bénéficie pas de subsides et doit vivre de ses rentrées à la billeterie, il tient à ne pas rendre l’art vivant inaccessible.

" Les abos permettent d’assister à un spectacle pour une vingtaine d’euros. Nous sommes fiers de poursuivre notre politique des places à 10 euros pour les étudiants. "

Ce qui explique (aussi) le mix des générations qui, comme chaque année, prendra place dans ces sièges (larges et confortables) qui semblent tout droit sortis d’un avion de l’ancienne Sabena.

Une marque de fabrique incontournable à Bruxelles ©DR

Pour le programme complet, consultez le site www.ttotheatre.be

Possibilité d’acheter le Pass TTO pour 4 (86 euros), 6 (123 euros) ou la totale 10 entrées (195 euros soit moins de 20 euros le spectacle).

A lire aussi

https://www.dhnet.be/medias/2023/02/06/inno-jp-et-sa-true-story-il-nest-pas-tout-blanc-dans-son-spectacle-EIMEL647U5HX7CJ5XPDV2EWTEU/

https://www.dhnet.be/medias/divers/2022/09/27/voo-rire-inno-jp-ce-drole-de-bounty-du-bewe-noir-dehors-blanc-dedans-XY24KDUDEFCRZOIWTLUQ74EJTI/

https://www.dhnet.be/medias/dh-radio/2021/08/04/florence-mendez-a-propos-du-monde-de-lhumour-en-tant-que-femme-on-est-consideree-comme-moins-drole-que-les-hommes-LHL6OIH3PBAELPSZA2DXA5PKVE/