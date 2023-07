Le DJ Henri PFR raconte son passage à Tomorrowland: "J’étais méga stressé"

À lire aussi

C'est pourquoi le DJ belge se prépare davantage pour ce moment de l'année. "Ici, les retombées sont importantes et directes. Mon compte Instagram a pris 4000 abonnés après avoir joué sur la mainstage. Et je reçois énormément de messages, que je ne reçois pas en temps normal, pour aller jouer partout dans le monde. À Tomorrowland, il y a un vrai impact international et c'est aussi pour cela que je réalise une captation vidéo pour que les bookers puissent voir à quoi s'attendre comme set et genre de musique pour la nouvelle année."

Bref, Henri Pfr l'assure : "J'étais mégastressé. Surtout avec Average Rob qui jouait avant moi et qui sort cartouche sur cartouche. Il tabasse et, pour un DJ, c'est compliqué. Car il retourne la scène et moi, derrière, je viens et je dois essayer d'assumer d'avoir eu un gars à 100 à l'heure avant moi. J'ai donc commencé plus soft pour monter crescendo et cela s'est très bien passé !"