David Guetta: "L’AI va gagner, elle fait ce que nous faisons mais en mieux"

À Hollywood, l’intelligence artificielle (AI) fait trembler les acteurs, terrifiés à l’idée de voir les rôles leur filer sous le nez à l’avenir. Mais tout le monde ne voit pas son usage d’un mauvais œil. À commencer par un des DJ’s les plus célèbres de la planète, David Guetta. Dans le podcast Rolling Stone Music Now, il se montre même enthousiaste quant aux possibilités musicales qu’elle va ouvrir. “Ça va être incroyable, nous vivons un moment très intéressant, je n’ai vraiment pas peur. C’est une opportunité de faire de la musique facilement avec un seul outil : son ordinateur. On n’a plus besoin de musiciens ou d’aller en studio pour créer des titres.”