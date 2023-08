À lire aussi

En attendant, chez NRJ, on se félicite évidemment de ce transfert. "Je me réjouis d’accueillir Daddy K dans la team NRJ. Il vient s’ajouter à la liste des personnalités qui choisissent la radio des hits et qui font NRJ au quotidien comme Julie Taton, Cauet ou encore Mike", indique Nicolas Fadeur, Brand Manager NRJ.

Le principal intéressé se dit lui aussi très enthousiaste. "C'est vraiment un honneur de rejoindre l'équipe NRJ. J'espère pouvoir y mettre ma patte et vivre une collaboration aussi longue que celle que j'ai connue avec Contact ! C'est énorme de pouvoir vivre de ma passion depuis plus de 30 ans. C’est un beau cadeau de la vie d'avoir traversé les générations et d'être toujours là. Aujourd'hui, mon arrivée sur NRJ, c'est une chance incroyable", a indiqué l'artiste de 55 ans.

NRJ devrait donner plus de précisions sur son rôle le 28 août prochain au cours d'une conférence de presse.