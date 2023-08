"Casa de Papel", "La défense Lincoln" : vos séries coupées en deux !

Vous attendiez “La défense Lincoln” saison 2 ? À grand renfort de publicité, Netflix vous a fait savoir que la série, adaptée du roman de Michael Connelly, serait sur vos tablettes et autres petits écrans dès le 6 juillet… Et vous voilà au taquet, pour “binge watcher” les nouvelles aventures du Mickey Haller. Sauf que voilà : au bout de cinq épisodes, alors que le climax est rondement mené, impossible de savoir ce qui arrive à ce pauvre avocat, “le plus sexy d’Hollywood”.