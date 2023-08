"J’ai passé le casting dix fois de suite !": la Belge Aurore a enfin gagné son ticket d'entrée pour "N'oubliez pas les paroles"

Comment vous y êtes-vous prise pour vous préparer à votre passage dans N'oubliez pas les paroles ?

"Cela fait deux ans que je me prépare en révisant les chansons qui passent le plus régulièrement dans l’émission. Je recopie les paroles et je les chante en version karaoké."

Vous êtes-vous inspirée des méthodes de certains Maestros pour affiner vos connaissances ?

"Justement, c’est après avoir lu que Jérémy utilisait la méthode karaoké que j’ai décidé d’adopter cette habitude de travail également."

Y a-t-il des Maestros qui vous ont inspiré ou que vous avez essayé de contacter en vue de votre passage dans l’émission ?

"J’aime beaucoup Renaud parce qu’il a un très beau parcours mais également Alessandra avec qui j’ai passé le casting en Belgique. Son parcours à elle m’a vraiment reboostée et m’a permis de ne jamais me décourager lorsque je passais les castings. Mais, je ne les ai pas forcément contactés lorsque j’ai appris que j’étais prise pour passer dans l’émission."

Quelle est votre force et quelle est votre faiblesse pour vous démarquer dans l’émission, selon vous ?

"Ma force, je dirais ma mémoire. Je connais énormément de chanson et je les retiens assez bien. Ma faiblesse, ce serait plutôt ma gestion du stress. J’ai hâte de participer à l’émission mais, en même temps, je me demande comment je vais réagir face aux caméras en sachant que des millions de gens regardent l’émission sur leur petit écran. Mais bon, on va dire que c’est une bonne peur." (sourire)

Si vous arrivez à empocher une belle somme d'argent lors de votre parcours dans N'oubliez pas les paroles, savez-vous déjà ce que vous en ferez ? Avez-vous des projets ?

"J’ai des travaux à faire dans ma maison. J’ai donné naissance à mon enfant il y a peu ; donc, nous avons dû sacrifier une chambre dans la maison et je cherche encore de quoi me faire un cabinet de psychologue."

Quelle place occupe le chant dans votre vie ?

"Je fais du chant depuis que je suis toute petite mais ce n’est pas mon gagne-pain. Entre les enfants et la vie professionnelle, j’ai un peu ça de côté. Je chante plutôt lors de karaokés."

Êtes-vous prête à vous voir à la télévision ce lundi ?

"Ce lundi, je serai devant ma télévision en compagnie de ma famille. On va prendre l’apéro en regardant mon passage dans N’oubliez pas les paroles. Ils savent à quel point ça me tenait à cœur de passer dans l’émission et le nombre de castings auxquels j’ai pu participer. Ils sont donc contents pour moi. De mon côté, j’avoue que j’appréhende un peu de me voir à la télévision."