Déjà fini, l’âge d’or du streaming? Disney + a perdu 17,5 millions d’abonnés, une folle rumeur enflamme Hollywood et le monde de la tech

Dans ce contexte, Bob Iger a annoncé l’augmentation des prix des abonnements de trois dollars par mois, et le lancement dans plusieurs pays européens (mais pas la Belgique) de la formule avec publicité. Et même si le déficit s’avère moins important que prévu, le streaming continue de faire perdre de l’argent à la société.

De quoi inquiéter l’industrie, toujours confrontée à des mouvements de grève paralysants. Au point de faire naître une folle rumeur à l’ombre des grands studios : celle de la possibilité d’un rachat de Disney par Apple. Officiellement, la firme aux grandes oreilles rondes n’est pas à vendre et celle à la pomme ne désire pas investir dans un studio. Mais les analystes hollywoodiens, relayés notamment par leur “Bible”, The Hollywood Reporter, n’excluent pas cette possibilité. La situation financière de Disney se dégrade, presque personne d’autre qu’Apple n’aurait les moyens de mettre la main sur le plus puissant des Majors, et beaucoup pensent qu’à l’avenir, il ne restera que trois ou quatre plateformes de streaming, ce qui ne laisserait au mieux qu’une seule place à côté du leader du marché, Netflix, et des richissimes Apple et Amazon.

Tout cela reste une pure hypothèse pour l’instant. Mais elle fait fantasmer ou cauchemarder le Tout-Hollywood.